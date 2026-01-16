我的頻道

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

上任首次 羅偉市情咨文：打造更好舊金山 不退縮

記者王子涵／舊金山報導
「如果你熱愛這座城市，」羅偉說，「就不能放棄它。」（記者王子涵/攝影）
舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）15日(周四)在其上任以來首次發表市情咨文時，以「韌性」形容舊金山當前的狀況，並強調未來一年將不僅致力於讓城市「復甦」，更要「打造一個更好的舊金山」。

羅偉選擇在內列治文區羅西遊樂場（Angelo J.RossiPlayground）發表演說。這場在晴朗天氣下進行的演說，既是他回顧上任第一年的成果，也勾勒出2026年的施政藍圖。

羅偉坦言，雖然舊金山已顯現回溫跡象，但市府仍面臨嚴峻挑戰，包括接近10億元的預算赤字、長期存在的毒品問題與無家可歸者危機，以及即將到來、攸關市府改革與公共運輸存亡的多項選舉提案。

羅偉在演說中細數上任一年來的施政成果，包括犯罪率下降、具爭議性的家庭分區計畫獲得通過、擴大藥物治療與收容設施，以及在與科技業領袖溝通後，成功促使總統川普改變派遣聯邦執法人員進駐舊金山的立場。他提及，聯邦執法人員並未如同部分民主黨城市般大量進駐舊金山，獲得現場多數聽眾起立鼓掌。

羅偉表示，未來施政重點將放在兩大方向：降低生活成本，以及推動市政結構改革，使市府更有效率且更具問責性。

「這是一個不尋常的一年，」羅偉說，「但僅有一年的動能並不夠。」

在市情咨文中，羅偉也重點介紹其市府前一日公布的「家庭機會」新政，主軸為降低舊金山家庭的生活負擔。他指出，市府將提高收入門檻，擴大免費與補助型托育服務，讓更多家庭符合資格。

此外，市府也將啟動試點計畫，讓高中生可同步修讀市立大學（City College of San Francisco）的副學士學位或產業證照，協助年輕人更快銜接高薪工作。

羅偉在演說中坦言，即便人工智慧產業正在推動地方經濟復甦，並非所有居民都能感受到成長紅利。「科技繁榮帶來機會，同時也加劇租金上漲、被迫遷離與景氣循環的焦慮，」他說，「機會與穩定必須同時提升，才能讓每個社區的居民受益。」

羅偉在會後受訪時表示，用於支應托育補助擴大的2018年稅收措施，預計可支撐至少六至七年，但之後的財源仍有待進一步規畫。

前市長勃朗、布里德也出席。（記者王子涵/攝影）
在協助家庭的同時，羅偉也表示，市府將致力於降低小型商業與居民申請許可的行政障礙。他透露，市府計畫於下月13日正式啟動全新線上許可系統的第一階段，這項計畫源自他上任初期提出的改革承諾，目標是加快舊金山長期以來被詬病為繁瑣遲緩的審批流程。

更進一步的改革，則是整合市府的許可中心、規畫局與建築檢查部門，成立單一機構。羅偉指出，這項整併預計需時1年至1年半完成，並可能與他計畫於11月推動的市憲章改革提案結果相互影響。

針對備受爭議的「家庭分區」住房計畫，羅偉中強硬表態。該計畫允許在舊金山北區與西區興建更高密度住宅，已於去年獲市議會通過，但本月遭到兩個反對團體提起訴訟，質疑市府未充分評估對基礎建設、歷史資源與弱勢社區的影響。

「仍有人把自身利益置於舊金山家庭福祉之上，試圖阻撓這項計畫，」羅偉說，「但我不會退縮。」

前市長勃朗（右一）、布里德（右二）也出席。（記者王子涵/攝影）
