華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

空氣汙染籠罩灣區 觸發警報

舊金山訊
在缺乏風力的情況下，污染物被困在低層大氣中，無法有效擴散，導致灣區近日空氣品質下降。（柏克萊加大提供）
在一段持續無風的天氣影響下，灣區周三(14日)出現空氣品質惡化與能見度下降的情況。灣區空氣品質管理區宣布，周四(15日)將實施空氣質量警報，提醒民眾減少汙染行為，以因應細懸浮微粒濃度上升。

灣區多地周三上午的空氣品質指數（AQI）降至「中等」或「對敏感族群不健康」等級，其中靠近舊金山灣及三角洲一帶的地區情況最為明顯，包括舊金山、屋崙、紅木城及聖荷西等城市。

空氣管理局指出，本次汙染主要來自木材燃燒、車輛排放及工業來源。在缺乏風力的情況下，汙染物被困在低層大氣中，無法有效擴散，導致空氣品質持續下降。

根據規定，警報期間，木材燃燒屬違法行為，居民不得使用室內或戶外壁爐、柴火爐或其他燃木設備。首次違規者將收到警告，重複違規者可能面臨罰款。天然氣、丙烷及電力壁爐則不在限制之列。

氣象專家表示，一個穩定的高壓系統目前籠罩加州上空，阻擋降雨與雲層進入，雖帶來晴朗天氣，卻造成空氣流動停滯。周三上午，舊金山國際機場（SFO）測得風勢極弱，自上周六以來未出現超過每小時10哩的陣風。

氣象資料顯示，一月向來是SFO風力最弱的月份，平均風速約為每小時7哩，風速低於每小時2哩的「無風」狀態約占整個月的 16%。

天氣預報顯示，未來數日至週末風速仍將維持在每小時15哩以下，意味著空氣品質不佳及局部霧氣可能持續，直到有風暴系統進入並打破目前的天氣型態。

灣區空氣品質管理區指出，本周內仍可能發布更多空氣警報。該機構於去年10月調降發布警報的標準，將觸發門檻由原本的每日平均PM2.5濃度35微克，下修至25微克，以提前警示民眾並降低健康風險。

官員呼籲民眾在空氣品質不佳期間減少開車與燃木行為，並建議長者、兒童及患有心肺疾病的敏感族群，避免長時間戶外活動，留意即時空氣品質變化。

