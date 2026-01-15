我的頻道

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

羅偉：中低收入家庭可享免費托兒

編譯林思牧╱綜合報導
舊金山市長羅偉在臉書上宣布「家庭機會議程」，是他為降低舊金山家庭生活成本而推出的一項舉措。 (羅偉官方臉書網頁)
舊金山市長羅偉宣布新的中低收入輔助計畫，將為舊金山符合條件的家庭提供「免費托兒服務」（free child care）。

灣區NBC電視台報導，羅偉於14日宣布這項消息：「今天標誌著一項旨在每年為舊金山家庭節省數萬美元生活成本的強有力計畫的正式啟動。」根據「家庭機會議程」（Family Opportunity Agenda），舊金山市低收入至中等收入家庭的5歲以下兒童將有資格享受免費托兒服務。

「從本月開始，年收入低於23萬美元的四口之家將有資格在全市數百家優質托兒機構享受免費托兒服務；到今年秋季，年收入不超過31萬美元的家庭也將獲得50%的補貼。」羅偉在其社群媒體上發布的一段影片中說。

根據舊金山兒童理事會（一個幫助家庭獲得托兒服務資金的非營利組織）估計，舊金山家庭每年為每個五歲以下兒童支付的托兒費用約為2萬至3萬美元。

這項計畫的資金將來自2018年C提案（又稱「嬰兒C提案」）的剩餘資金。該提案利用商業租金稅的資金來資助早期教育和兒童保育計畫。位於舊金山西側的 Slippery Fish Preschool 的創始人兼園長歐尼爾（Sara O'Neill）認為，該計畫將為有幼兒的家庭帶來顯著的費用節約效益。

該計畫還旨在幫助公立學校學生擴大接受高等教育的機會。舊金山聯合學區的11年級學生和即將升上11年級的學生，將有機會透過在舊金山城市學院修讀課程獲得副學士學位和行業認證，並保證可以轉入舊金山州大（San Francisco State University）。

「這將幫助他們成為護士、警察、學前教師、汽車技師、廚師等等，」羅偉說，「我們將賦予舊金山學生獲得高薪工作所需的技能和專業知識，以滿足我們城市未來最重要的勞動力需求。」

該計畫還包括測試宣傳工具，以幫助居民更清楚地了解何時需要採取行動來更新他們獲得食品和醫療保健援助計畫（例如 CalFresh 和 Medi-Cal）的資格。「家庭機會議程」是羅偉為降低舊金山家庭生活成本而推出的另一項舉措。

舊金山 羅偉 低收入

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
以人身威脅和暴力劫取加密貨幣近年來成為新興暴力犯罪類型。（示意圖，取自Pexels）

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

2026-01-11 01:20

