睡眠與收入成正比 金山逾3成居民睡眠嚴重不足

編譯廖宜怡／綜合報導
根據美國疾病防制中心公布的最新數據，舊金山居民的睡眠品質與家庭收入息息相關。（取自Freepik）
數據顯示，舊金山居民的睡眠品質與收入息息相關。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，美國疾病防制中心（CDC）將良好睡眠定義為每晚至少睡足七小時。根據CDC「人口層級分析與社區評估」計畫（Population Level Analysis and Community Estimates，簡稱PLACES）發布的最新數據，舊金山居民睡眠品質最佳的地區大多是家庭收入最高的地區。相較之下，居住在家庭收入最低社區的居民則睡眠不足。

每晚要睡足七小時並非易事。根據國家健康統計中心（National Center for Health Statistics）的調查數據，美國人的睡眠時間似乎不斷減少。2022年，美國有30.1%的成年人表示經常睡眠不足，高於2020年的27.7%。舊金山居民也不例外，有32.5%的人表示自己睡眠不足，高於全國平均。

數據顯示，在舊金山，金銀島（Treasure Island）和灣景-獵人角（Bayview-Hunters Point）是居民睡眠不足最嚴重的地區，分別有40.5%和39.1%的成年人表示睡眠品質不佳。從2020年到2022年，金銀島睡眠品質差的居民比率上升了4.6個百分點。根據最新收入數據，灣景-獵人角2023年的家庭年收入中位數為10萬零1566美元，金銀島為9萬1750美元。

舊金山睡眠品質最好的社區大多位於北部，以碼頭區（Marina）最佳，只有28.2%的人表示睡眠不足，其次是普利西迪歐區（Presidio），只有29.1%的人表示睡眠不足。公共平台Data USA 估計，碼頭區的家庭年收入中位數為16萬7445美元，普西迪歐區、列治文區（Richmond）和西增區（Western Addition）的家庭年收入中位數為15萬6057美元。

除了調查舊金山的居民睡眠狀況，CDC同時調查了灣區各縣居民的睡眠狀況。

結果顯示，灣區家庭年收入最低的蘇拉諾縣居民睡眠品質最差，38.1%的成年人每日睡眠時間不足7小時；康曲柯士達縣排名倒數第二，為35.8%；阿拉米達縣緊跟在後，為35.1%。灣區睡眠最佳的縣是富裕的聖馬刁縣，只有28.7%的成年人每日睡眠時間不足7小時。

CDC這項調查於2022年進行，剛於2025年12月公布結果。

