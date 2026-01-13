「不娶我就殺所有人」 華女涉槍傷男友17歲家人

聖拉蒙警方稱，遭分手華裔女子槍擊了前男友的未成年親屬。（ChatGPT生成）

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，警方稱，一段短暫的戀情險些釀成悲劇：一名男子的17歲親屬在爭執中遭槍擊 受傷，頸部中彈但倖免於難。

據警方透露，40歲的張曉潔（音譯，Xiaojie Zhang）與現任前男友通過共同朋友相識，兩人交往僅五個月。但當局稱，去年9月他們分手後，她開始痴迷地試圖重燃舊情，繼而演變成跟蹤行為，最終發展為警方指控她企圖付諸實施的駭人威脅。

據警方透露，張曉潔曾對前男友稱：「若你不娶我，我就殺光我們五個人」，對方認為此話暗指兩人及三名家庭成員。

法庭記錄顯示，11月23日，張曉潔在聖拉蒙（San Ramon）市住宅區尾隨其前男友17歲的親屬遛狗。該少年隨後報警稱目睹一名女子尾隨並加速靠近，緊接著傳來巨響。警方稱，少年抬頭時尚未意識到自己中彈，第一反應竟是詢問女子是否安好。

隨後他感到頸部有血流下，便跑去求救。

據當局稱，張曉潔因行為日益異常而迅速成為嫌疑人。警方從其前男友處獲悉，張曉潔曾多次未經通知出現在對方住所和工作場所，猛敲門窗，還出現在親屬參加的青少年體育賽事現場。警方在法庭文件中稱，張曉潔還曾告知前男友自己購置了槍枝並進行訓練。

當局指控稱，其威脅行為核心在於強求與前男友結婚。

槍擊案後警方面臨雙重困境：追捕張曉潔，並追蹤受害者另一名未成年家庭成員，因為警方擔心該未成年人可能成為下一個目標。當局稱該未成年人當天恰巧去了外地。

法庭記錄顯示，張曉潔在聯合市Famoso Plaza的住所被捕。其姓名與住址出現在某托兒所註冊網站上，該機構宣稱提供「安全、充滿愛的兒童看護」服務。

張曉潔因謀殺未遂及跟蹤騷擾罪名被羈押，保釋金定為330萬美元。記錄顯示她將於本周三（14日）在康曲柯士達縣法院出庭。