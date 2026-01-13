南聖塔克拉拉縣聖露易絲醫院增心臟內科 居民可就近看診

我的頻道

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
南聖塔克拉拉縣新增心臟內科服務居民可就近看診。 （Pexels）
根據聖塔克拉拉縣政府提供的資訊，長期醫療資源相對不足的南聖塔克拉拉縣（South County），近日迎來關鍵醫療升級。聖縣山谷醫療（SCVH）宣布，即日起在吉爾洛的聖路易斯地區醫院（SLRH）以及莫甘山的山谷醫療（VHC)摩根山中心，正式提供心臟內科專科服務，讓南縣居民在地即可接受心臟照護。

代表聖塔克拉拉縣第一區的縣議員阿瑞納斯（Sylvia Arenas）指出，南縣多年來缺乏與北縣同等水準的專科醫療資源，如今心臟科進駐，將把關鍵醫療服務帶到超過10萬名在地居民生活與工作的地方。

縣行政長威廉斯（James R. Williams）表示，擴增心臟照護不僅能改善病患治療成效，也能在聯邦醫療經費面臨削減的情況下，更有效率地滿足社區成長中的需求，強化公共醫療體系的韌性。

 新設心臟科在SLRH提供心電圖（EKG）、心臟超音波、可連續配戴3至14天的心律監測貼片，以及運動跑步機壓力測試等檢查，協助診斷與追蹤主動脈瘤、充血性心衰竭、冠狀動脈疾病、心律不整與瓣膜性心臟病。SCVH表示，這些服務補足了南縣長期的醫療缺口，並把居民與縣內完整的心血管專家網絡串聯起來。

SCVH執行長洛倫茲（Paul E. Lorenz）強調，讓所有南縣居民都能公平取得必要的醫療服務，是縣府與醫療體系的共同優先事項。

 在此之前，南縣病患往返聖荷西就醫，單程往往超過一小時，對需他人接送的長者、難以請假的上班族或需兼顧托育的家庭都是負擔。SLRH院方主管德拉梅賽德（Gloria Dela Merced）表示，心臟照護就近提供，能實質減輕居民交通與時間壓力。

SLRH醫師主管李奧莉薇亞（Olivia Lee）則以「距離就是公平」形容此項擴展，認為醫療在地化能建立社區的信任與安全感。

 該心臟科由心臟內科專科醫師塞加爾（Sumit Sehgal）主持，他同時具備心臟超音波、核子心臟學與心臟電腦斷層等專長，並於摩根山門診看診與追蹤。院方指出，若病患需要心臟外科手術、結構性心臟治療或複雜電生理介入，仍可無縫轉介至SCVH體系內的高階專科。

塞加爾表示，團隊正持續把更多心臟檢查與治療帶到南縣，讓病患不必為交通而承受額外壓力。 

