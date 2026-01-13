灣區塢德賽百年雜貨店 平民、富豪都光顧

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
塢德賽的羅伯茨市場擁有137年歷史。(Google Maps)
灣區中半島小鎮塢德賽，所有的居民都在同一家逾百年小雜貨店購物，連億萬富豪也不例外。

英文媒體SFGATE報導，你絕對想不到會在這裡偶遇世界最大富豪之一。但只要你在塢德賽這家擁有137年歷史、規模不大的羅伯茨市場（Roberts Market）裡逛得夠久，幾乎肯定會碰到一名億萬富翁正在買麵包或蔬果。

在這個只有一家雜貨店、人口僅5000多的加州小鎮上，竟有十幾名億萬富翁。根據富比士1月5日的資訊，這份名單包括世界第四大富豪埃里森（Larry Ellison，身價2430億美元），以及施瓦布（Charles Schwab，身價139億美元）、蓋蒂（Gordon Getty，身價55億美元）和西貝爾（Thomas Siebel，身價41億美元）。

此外，軟銀集團執行長、Intuit聯合創辦人、eBay首任總裁以及無數的創投家也位列其中（其中最引人注目的是世界排名第123位的凱鵬華盈（Kleiner Perkins）董事長多爾（John Doerr，身價203億美元）。

距離鎮中心最近的其他雜貨店，也至少有3哩之遙。所以鎮上的居民都在占地8000平方呎的羅伯茨市場購物。它位於舊金山以南25哩處，處於富裕的鄉村飛地中心地點，如今由第四代傳人克莉絲汀羅伯茨（Christine Roberts）經營。

這裡既是雜貨店，也是人們八卦的聚集地。在這裡，您可以找到來自金門肉品公司（Golden Gate Meat Company）的美味聖賈科莫傳統熟食（San Giacomo Heritage charcuterie），還能聽到滾石樂團將在蓋蒂家族後院舉辦生日演唱會的傳聞。

在當今這個不平等的時代，美國最富有的1%人口的財富（2025年為52兆美元）是美國最貧窮的50%人口財富總值的10倍以上，雜貨店是最後也是最偉大的社會均衡器之一——每個經濟階層的人們仍然並肩站在一起，購買同樣的一包薯片。

「顧客並非全是富人」，店經理解釋：「有很多顧客是為富人工作的，譬如我剛剛幫他打包的那個人是專業廚師，他為一家富人做飯。我們店裡三分之一的顧客是傭人、建築工人之類的。我們有昂貴的魚子醬，但也有便宜的午餐肉。」

