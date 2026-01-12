49人險勝費城老鷹 挺進季後賽第二輪

憑藉比賽最後時刻的成功防守，舊金山49人以23比19險勝費城老鷹隊，挺進季後賽第二輪。（舊金山49人提供）

憑藉比賽最後時刻的成功防守，舊金山 49人（San Francisco 49ers）以23比19險勝費城 老鷹隊（Philadelphia Eagles），挺進季後賽 第二輪。

費城11日的氣溫僅有華氏40度，時速15哩的大風讓體感更加寒冷，但首場季後賽並未因此「慢熱」。比賽剛剛開始，49人四分衛勃迪（Brock Purdy）就在本方23碼線、二檔進攻時完成一次深中路長傳，精準找到外接手羅賓森（Demarcus Robinson），一舉推進61碼，來到老鷹隊16碼線前，並最終再次由羅賓森完成得分。

如此完美且驚喜的開局，讓49人球迷陷入歡騰之中。然而緊接著，老鷹隊打出沉穩且精采的地面進攻，連續12個進攻回合穩扎穩打，將陣線反推63碼，並達陣得分。然而費城的大風並沒有幫助主隊，附加分偏出，比賽來到7比6。

重大轉折來到第二節，本季深受傷病困擾的49人，再損一名大將。全明星近端鋒基托（George Kittle）在一次短傳接球中受傷倒地，右膝蓋無法走路並被小車移至場外。ESPN稍後的消息指出，基托受到跟腱傷勢，缺席49人本場比賽。

根據回放，基托被防守隊員擒抱時，支撐腿右腿瞬間輕微顫動，疑似跟腱斷裂的現象。本地球迷帳號ourfortyniners指出，一位球隊人員拿著一瓶伏特加烈酒走進更衣室，「基托需要伏特加才能緩解疼痛。」外界也認為基托的傷勢不容樂觀。

作為評論員的布雷迪（Tom Brady）在轉播中說，基托的意外受傷從比賽和精神上都是對球隊的打擊。縱觀49人本賽季，球隊從防守組到進攻組幾乎是傷病滿員，且傷的都是明星球員。

外界普遍對49人期望降低，且賽前的預測，也是老鷹隊以壓倒性優勢領先，但球隊從始至終的韌性給全聯盟一個驚喜。

下半場比賽，四分衛勃迪（Brock Purdy）傳出一記6碼達陣傳球給跑衛麥卡夫（Christian McCaffrey），幫助49人反超比分。

第三節最後，舊金山成功執行一次戰術變化，勃迪接球後傳給外接手詹寧斯（Jauan Jennings），詹寧斯在跑動中完成一記出乎意料的29碼直傳給到麥卡夫，完成達陣，這一球成為比賽關鍵轉折。

49人陣中僅存的幾位健康的球星，合作完成了此次不可思議的進攻達陣。最終，防守組接連對老鷹隊的長傳成功干擾，遏止住最後的反撲，最終擊敗超級盃衛冕冠軍，在外卡輪淘汰對手。

賽後，華人資深球迷張哲遠表示，作為49人球迷很驕傲和自豪。「球隊今年一路走來面對著各種各樣的主力球員傷病，但是球隊沒有放棄聽到現在，真的令人感動，球隊的韌性令人敬佩。」