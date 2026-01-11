我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

1/16退休講座 灣區夫婦退休年需18萬元

記者江碩涵／聖荷西報導
何偉明是致富理財首席財務規劃師(IF Direct LLC)，並持有美國證券執照。（主辦單位提供）
何偉明是致富理財首席財務規劃師(IF Direct LLC)，並持有美國證券執照。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室1月16日將舉行退休理財講座，邀請30多年經驗的資深首席財務規畫師何偉明，以「穩健理財、安心退休及早作規畫」為題，主講如何提前作自己退休的資產妥善配置等退休理財規畫、如何減少老年後需依賴與增加子女負擔的壓力。

何偉明是致富理財首席財務規劃師(IF Direct LLC)，並持有美國證券執照，他也是電台財經主播、華人電視台客座來賓，是30年資深股市債市投資專家，對保險有深入的研究，可幫助在美華人家庭作全盤理財規劃以及遺產規劃。

何偉明表示，灣區退休家庭每年仍需要18萬美元，尤其後疫情時代改變大家生活方式，也重塑全球經濟結構，通膨高峰雖已過去，聯儲局正式進入降息週 期，降息是否代表市場風險降低，還是新的波動開始？對多數家庭而言，生活成本依然居高不下，尤其灣區高消費地區，房產稅、醫療、保險、能源、旅遊、COSTCO購物等日常開銷持續上升，讓退休不再只是年齡問題，而是一道嚴峻的財務門檻。

除了薪水收入外，如何開發累積財富，並提前規畫，避免「資產不少，現金流不足」的退休陷阱，另外如何在降息環境下的投資與風險管理策略，並善用免稅的秘密武器-公債(Municipal Bonds)，以及善用生前信託免除遺產稅、529教育基金或獎助學金等，何時購買年金、人壽保險、長期護理等細節，都將在講座分享。

講座：穩健理財、安心退休及早作規劃

主講：何偉明

時間：1月16日上午10至12時

地點：金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

電洽：408-252-7070

退休 灣區 降息

上一則

從農場到餐桌 2026 台灣農產節打進矽谷米其林餐廳

下一則

看好沙加緬度發展 好市多羅斯維爾開2店

延伸閱讀

1/16退休理財講座 灣區夫婦退休年需18萬美元

1/16退休理財講座 灣區夫婦退休年需18萬美元
美12月就業持續降溫 Fed月底難降息

美12月就業持續降溫 Fed月底難降息
灣區創舉 1月24日BART行駛列車上看喜劇表演

灣區創舉 1月24日BART行駛列車上看喜劇表演
灣區發布極端低溫預警 史上首次 恐下探這低溫

灣區發布極端低溫預警 史上首次 恐下探這低溫
灣區中半島百萬買房 空間還不如車庫 平均699平方呎

灣區中半島百萬買房 空間還不如車庫 平均699平方呎

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家