1/16退休講座 灣區夫婦退休年需18萬元

何偉明是致富理財首席財務規劃師(IF Direct LLC)，並持有美國證券執照。（主辦單位提供）

金山灣區 媽媽教室1月16日將舉行退休 理財講座，邀請30多年經驗的資深首席財務規畫師何偉明，以「穩健理財、安心退休及早作規畫」為題，主講如何提前作自己退休的資產妥善配置等退休理財規畫、如何減少老年後需依賴與增加子女負擔的壓力。

何偉明是致富理財首席財務規劃師(IF Direct LLC)，並持有美國證券執照，他也是電台財經主播、華人電視台客座來賓，是30年資深股市債市投資專家，對保險有深入的研究，可幫助在美華人家庭作全盤理財規劃以及遺產規劃。

何偉明表示，灣區退休家庭每年仍需要18萬美元，尤其後疫情時代改變大家生活方式，也重塑全球經濟結構，通膨高峰雖已過去，聯儲局正式進入降息 週 期，降息是否代表市場風險降低，還是新的波動開始？對多數家庭而言，生活成本依然居高不下，尤其灣區高消費地區，房產稅、醫療、保險、能源、旅遊、COSTCO購物等日常開銷持續上升，讓退休不再只是年齡問題，而是一道嚴峻的財務門檻。

除了薪水收入外，如何開發累積財富，並提前規畫，避免「資產不少，現金流不足」的退休陷阱，另外如何在降息環境下的投資與風險管理策略，並善用免稅的秘密武器-公債(Municipal Bonds)，以及善用生前信託免除遺產稅、529教育基金或獎助學金等，何時購買年金、人壽保險、長期護理等細節，都將在講座分享。

講座：穩健理財、安心退休及早作規劃

主講：何偉明

時間：1月16日上午10至12時

地點：金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

電洽：408-252-7070