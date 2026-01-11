聖荷西募資500萬 推超級盃球迷活動

市府規劃的活動範圍涵蓋多個商圈。（記者龔玥/攝影）

隨著2026年超級盃 與世界盃等大型體育賽事接近，聖荷西 市府宣布，已向當地大型企業募得約500萬美元，用於舉辦演唱會與球迷互動活動，力求讓賽事氛圍深入城市各個角落。

市長馬漢（Matt Mahan）表示，相較於2016年超級盃50期間多數經濟效益集中在舊金山 ，市府此次採取不同策略，希望將活動與人潮留在聖荷西。他指出，市府向Adobe、Google、PG&E等十多家企業爭取支持，最終成功募集所需資金。

根據Nbc Bayarea的報導，市府規畫的活動範圍涵蓋市政廳、Santana Row與聖佩卓廣場（San Pedro Square）。其中，2月6日與7日歌手Kehlani與電子音樂人Dom Dolla將於市政廳演出。聖塔納街則將舉辦為期四天的「Super Row Weekend」，包括美食活動、現場DJ演出，超過15家餐廳與酒吧也將推出主題餐飲。

超級盃當天，聖佩卓廣場將設置大型賽事轉播派對。多家商家表示，已提前因應人潮做好準備。許多無法進場觀賽的球迷，仍希望在鄰近城市感受比賽氛圍，相關活動也為本地商家帶來機會。

馬漢強調，相關規劃的核心在於提升參與感與城市認同感。他表示，即使無法負擔高價門票，市民仍能透過這些公共活動共享賽事氛圍，讓大型體育盛事成為全市共同的體驗。