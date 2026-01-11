我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

聖荷西募資500萬 推超級盃球迷活動

記者龔玥/聖荷西報導
市府規劃的活動範圍涵蓋多個商圈。（記者龔玥/攝影）
市府規劃的活動範圍涵蓋多個商圈。（記者龔玥/攝影）

隨著2026年超級盃與世界盃等大型體育賽事接近，聖荷西市府宣布，已向當地大型企業募得約500萬美元，用於舉辦演唱會與球迷互動活動，力求讓賽事氛圍深入城市各個角落。

市長馬漢（Matt Mahan）表示，相較於2016年超級盃50期間多數經濟效益集中在舊金山，市府此次採取不同策略，希望將活動與人潮留在聖荷西。他指出，市府向Adobe、Google、PG&E等十多家企業爭取支持，最終成功募集所需資金。

根據Nbc Bayarea的報導，市府規畫的活動範圍涵蓋市政廳、Santana Row與聖佩卓廣場（San Pedro Square）。其中，2月6日與7日歌手Kehlani與電子音樂人Dom Dolla將於市政廳演出。聖塔納街則將舉辦為期四天的「Super Row Weekend」，包括美食活動、現場DJ演出，超過15家餐廳與酒吧也將推出主題餐飲。

超級盃當天，聖佩卓廣場將設置大型賽事轉播派對。多家商家表示，已提前因應人潮做好準備。許多無法進場觀賽的球迷，仍希望在鄰近城市感受比賽氛圍，相關活動也為本地商家帶來機會。

馬漢強調，相關規劃的核心在於提升參與感與城市認同感。他表示，即使無法負擔高價門票，市民仍能透過這些公共活動共享賽事氛圍，讓大型體育盛事成為全市共同的體驗。

超級盃 聖荷西 舊金山

上一則

從農場到餐桌 2026 台灣農產節打進矽谷米其林餐廳

下一則

看好沙加緬度發展 好市多羅斯維爾開2店

延伸閱讀

加州最低工資調至16.9元 矽谷生活成本高 勞工仍吃力

加州最低工資調至16.9元 矽谷生活成本高 勞工仍吃力
僑教中心「華藝星秀賽」打造中文才藝舞台

僑教中心「華藝星秀賽」打造中文才藝舞台
聖荷西台灣海外僑界急難救助協會 陳瓊瑩接任會長

聖荷西台灣海外僑界急難救助協會 陳瓊瑩接任會長
30年前84歲老婦命案 最新DNA技術偵破 75歲嫌犯押返聖荷西

30年前84歲老婦命案 最新DNA技術偵破 75歲嫌犯押返聖荷西
聖荷西消防藥品監管部門再度暫停 恐引發公安缺口惹議

聖荷西消防藥品監管部門再度暫停 恐引發公安缺口惹議

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家