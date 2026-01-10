康曲柯士達縣選務創新 獲2026人民之選獎

康曲柯士達縣選舉部藉著2024年宣傳計畫「用行動展現，而非空談：在兩極化時代建立選民信任」，獲頒選舉中心（Election Center）2026 年「人民之選獎」。(康縣選舉部提供)

康曲柯士達縣（Contra Costa）選舉部藉著2024年宣傳計畫「用行動展現，而非空談：在兩極化時代建立選民信任」，獲頒選舉中心（Election Center）2026年「人民之選獎」。選舉中心為全國選務官員協會，是美國規模最大的選舉管理專業組織。

選舉中心每年開放會員提交實務創新案例，經計畫發展與獎項委員會及董事會審查後，於年度大會頒發八大獎項。該計畫於2024年新增「人民之選獎」，由會員直接票選，表揚選務工作中的卓越表現。

選舉中心董事會主席Tom Wilkey表示，地方選務機構的創新與經驗分享，是持續改善選舉制度與支持公共服務專業人員的重要基石。

「用行動展現，而非空談」為期一年，獲全國性補助支持，全美僅16個轄區入選。計畫透過實體外展、廣告與數位內容，向選民清楚說明選舉流程，涵蓋選票安全、計票機制等關鍵環節。

該計畫培訓近100名「選舉大使」，透過社群媒體 與公開演講，傳遞正確、易懂的選舉資訊；配套網站secure-election.org則提供影片、事實說明與問答內容，協助選民全面理解選舉運作。

成效顯示，縣內對選舉制度的整體信任度提升12%，原本存疑的選民中，有45%表示已建立以事實為基礎的理解。

康縣書記官暨選民登記 官Kristin B. Connelly表示，建立社區信任是選務工作的核心，透過透明與可近性，讓民眾了解選舉如何運作，並對制度充滿信心。

選舉中心為非營利組織，致力於透過研究、教育與交流，促進全美選舉管理與選民登記制度的持續進步。