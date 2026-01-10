我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

康曲柯士達縣選務創新 獲2026人民之選獎

記者江碩涵／康曲柯士達縣報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
康曲柯士達縣選舉部藉著2024年宣傳計畫「用行動展現，而非空談：在兩極化時代建立選民信任」，獲頒選舉中心（Election Center）2026 年「人民之選獎」。(康縣選舉部提供)
康曲柯士達縣選舉部藉著2024年宣傳計畫「用行動展現，而非空談：在兩極化時代建立選民信任」，獲頒選舉中心（Election Center）2026 年「人民之選獎」。(康縣選舉部提供)

康曲柯士達縣（Contra Costa）選舉部藉著2024年宣傳計畫「用行動展現，而非空談：在兩極化時代建立選民信任」，獲頒選舉中心（Election Center）2026年「人民之選獎」。選舉中心為全國選務官員協會，是美國規模最大的選舉管理專業組織。

選舉中心每年開放會員提交實務創新案例，經計畫發展與獎項委員會及董事會審查後，於年度大會頒發八大獎項。該計畫於2024年新增「人民之選獎」，由會員直接票選，表揚選務工作中的卓越表現。

選舉中心董事會主席Tom Wilkey表示，地方選務機構的創新與經驗分享，是持續改善選舉制度與支持公共服務專業人員的重要基石。

「用行動展現，而非空談」為期一年，獲全國性補助支持，全美僅16個轄區入選。計畫透過實體外展、廣告與數位內容，向選民清楚說明選舉流程，涵蓋選票安全、計票機制等關鍵環節。

該計畫培訓近100名「選舉大使」，透過社群媒體與公開演講，傳遞正確、易懂的選舉資訊；配套網站secure-election.org則提供影片、事實說明與問答內容，協助選民全面理解選舉運作。

成效顯示，縣內對選舉制度的整體信任度提升12%，原本存疑的選民中，有45%表示已建立以事實為基礎的理解。

康縣書記官暨選民登記官Kristin B. Connelly表示，建立社區信任是選務工作的核心，透過透明與可近性，讓民眾了解選舉如何運作，並對制度充滿信心。

選舉中心為非營利組織，致力於透過研究、教育與交流，促進全美選舉管理與選民登記制度的持續進步。

選民登記 社群媒體

上一則

Shake Shack韓風來襲「辣味焦糖奶昔」全美限時嘗鮮

下一則

冬季風暴後 加州25年來首見「全境零乾旱」

延伸閱讀

格陵蘭議員憂美威脅升高 籲北歐團結

格陵蘭議員憂美威脅升高 籲北歐團結
賴清德喊「防中共介選2026」稱1原因陸證明兩岸互不隸屬

賴清德喊「防中共介選2026」稱1原因陸證明兩岸互不隸屬
主持政治局會議 習定調：十五五工作任務艱鉅繁重

主持政治局會議 習定調：十五五工作任務艱鉅繁重
川普稱她缺支持 馬查多：委內瑞拉人民早選我當領導人

川普稱她缺支持 馬查多：委內瑞拉人民早選我當領導人
馬杜洛被逮 中外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路

馬杜洛被逮 中外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
波因特阿里納主街的居酒屋Gama店，加州主廚們正湧向這座位於舊金山以北的霧都海濱小鎮。(取自Google Maps)

波因特阿里納小鎮 吸引主廚不斷湧入

2026-01-05 01:17
優勝美地國家公園也是北加州知名景點，許多旅客慕名而來。（記者江碩涵／攝影）

2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...