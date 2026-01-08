中國零售巨頭 名創優品17日進駐佛利蒙Pacific Commons購物中心
據「舊金山紀事報」報導，中國零售巨頭名創優品Miniso宣布，本月將在佛利蒙市（Fremont）開設其在灣區（Bay area）規模最大的門店。這家以平價玩具、家居用品和特色零食聞名的快速發展零售商表示，新店將於1月17日開業，占地逾1萬2000平方呎，坐落於880號州際公路（Interstate 880）旁的Pacific Commons購物中心–該區域是佛利蒙市重要的零售樞紐。
該購物中心毗鄰T.J. Maxx折扣店，與Costco會員店隔街相望，使Miniso入駐佛利蒙最繁忙的購物走廊之一。
Pacific Commons購物中心物業經理馬科斯（Toni Marcos）發表聲明：「預計該門店將成為本地居民和遊客的首選目的地，為購物中心的活力與持續增長注入動力。」
創立於2013年的Miniso憑藉低價商品贏得全球追捧，產品涵蓋毛絨玩具、文具、美妝、科技配件及迪士尼、三麗鷗等品牌授權周邊。
Pacific Commons購物中心由總部位於鳳凰城（Phoenix）的零售地產公司Vestar管理。
Miniso目前在全球運營逾6100家門店，其中包括灣區多家分店。
