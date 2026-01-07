聖荷西市越南城停車亂象 被開罰仍未改善

我的頻道

聖荷西訊
聖荷西越南城被要求整改。（Google Maps）
聖荷西市府近期加強整頓越南城（Vietnam Town）涉嫌管理不善問題，但商家反映，停車場亂象至今未見改善，廣場管理單位也未依市府要求限期整改。

根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，市府建築、規畫與法規執行部門去年底要求越南城管理單位「越南城公寓業主協會」，移除封堵停車場的垃圾桶與臨時圍欄，恢復主要停車空間使用。然而，多名商家表示，通往停車場上層的坡道仍被封鎖，僅一樓開放，顧客停車依舊困難。「什麼都沒有變。」業主們表示，相關問題已反映近一年，遲遲未獲處理。

市府表示，由於管理單位未在去年12月18日前完成整改，將對其開出新一輪罰款。除了停車場封閉，市府也認定管理單位未申請許可便設置垃圾壓縮機及電力設施，違反相關法規。

同時，多家商戶已對管理單位提起訴訟，指控其不公平收取罰款，並質疑改善經費使用不當。相關爭議也引發社群討論，外界擔憂，作為全美最大越裔聚落之一的聖荷西，越南城恐錯失成為重要文化與社區中心的發展機會。

越南城公寓業主協會表示，停車場關閉與電梯及消防灑水系統故障有關，目前仍在等待市府核准維修許可，但未說明何時可重新開放。市府發言人表示，案件將送交上訴聽證委員會，預計1月開庭，屆時將訂出新的改善期限，並依未改善天數計算罰款。

商家則質疑相關說法前後矛盾，指出若停車場真有安全疑慮，廣場不應持續營運或出售商業單位。

