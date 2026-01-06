舊金山連2周濕冷降雨 可望逐步趨緩

周一下午已有101號公路部分匝道因積水暫時封閉。（加州高速巡警網頁）

氣象單位表示，灣區 周一午後至晚間迎來本次降雨的最後、也是影響最顯著的一輪強降雨，隨後持續近兩周的濕冷降雨天氣可望逐步趨緩。

截至下午，雷達顯示一波降雨帶正通過舊金山 與馬連縣，後方另有一大片中到大雨區域自近海推進。這波降雨與一條狹窄但威力不小的冷鋒有關，正沿著加州 沿岸向南移動。

氣象單位指出，中午至晚間7時之間，部分陣雨的降雨強度可能超過每小時0.5吋，足以讓城市的排水系統不堪負荷，造成局部都會區與突發性淹水。氣象預報中心已將灣區列為周一下午與晚間有發生突發洪水的風險區域，其中北灣以馬連縣風險最高。

北灣101號公路聖拉菲（San Rafael）至聖塔羅莎（Santa Rosa）路段，下午至傍晚出現多波強降雨，恐使下班尖峰通勤更加困難。周一下午有101號公路部分匝道因積水暫時封閉。

降雨量方面，至周一晚間，101號公路走廊一帶累積雨量約1至2吋；馬連岬（Marin Headlands）及蘇諾瑪縣丘陵地區，則可能達到二至四吋。由於土壤已高度飽和，當地不排除出現零星土石滑落。

舊金山、半島地區及東灣臨灣地帶，至周一夜間的降雨量約為0.5至1吋，其中最強雨勢約落在下午3時至6時，同樣與下班時段重疊。相較之下，南灣及內陸東灣的降雨量較小，整體淹水風險相對有限。