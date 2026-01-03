涉嫌計畫元旦恐攻 41歲華女不認罪

我的頻道

編譯組╱綜合報導
涉嫌元旦恐攻的41歲華女賴辰婷(Chen-Ting Lai，音譯)，2日在法院對多項聯邦指控表示不認罪。圖為涉案四嫌，右二是賴辰婷。(取自聯邦第一助理檢察官埃薩利Bill Essayli X)
涉嫌元旦恐攻的41歲華女賴辰婷(Chen-Ting Lai，音譯)，2日在法院對多項聯邦指控表示不認罪。圖為涉案四嫌，右二是賴辰婷。(取自聯邦第一助理檢察官埃薩利Bill Essayli X)

住在格蘭岱、英文名Tina的41歲華女賴辰婷(Chen-Ting Lai，音譯)，2日在洛杉磯聯邦法院對多項聯邦指控表示不認罪，包括「向恐怖分子提供及企圖提供物質支持罪」，以及「持未登記槍械罪」。檢方指控，賴辰婷是計畫跨年夜對洛杉磯與橙縣多處目標發動爆炸攻擊的四被告之一，該計畫已於數周前被當局偵破，並引起全國性矚目。法院將庭審日期暫定為2月12日。

其餘三名被告，分別為30歲的卡羅爾（Audrey Illeene Carrol）、32歲的佩吉（Zachary Aaron Page）以及24歲的加菲爾（Dante James Anthony-Gaffield）。四人均面臨上述指控。根據美國檢察官辦公室說法，卡羅爾與佩吉另被加控一項「使用大規模毀滅性武器陰謀罪」。

起訴書指出，所有被告皆居住於洛杉磯地區，並是「龜島解放陣線」（Turtle Island Liberation Front，簡稱TILF）的反資本主義、反政府組織成員。聯邦檢察官指稱，他們隸屬卡羅爾形容的「激進」TILF派系，並透過名為「黑蓮花之令」（Order of the Black Lotus）的加密通訊群組進行聯絡與策畫行動。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，四嫌犯12月12日在莫哈維沙漠（Mojave Desert）29棕櫚村（Twentynine Palms）附近的沙漠地區被捕，當時他們正從車輛中卸下製造炸彈的材料，準備製作並測試用於對南加州多個目標發動協同攻擊的爆破裝置。起訴書中附有現場照片，顯示一處營地內的折疊桌上散布各式炸彈製造材料。

根據檢方說法，卡羅爾2025年11月疑似撰寫一份長達8頁的手寫文件，詳述鎖定南加州多家美國企業、計畫跨年夜發動的爆炸攻擊行動。埃薩利未透露具體目標的公司名稱，但形容其性質類似「亞馬遜類型」的物流中心。2025年12月初，四被告持續採購炸彈製造材料，包括硝酸鉀、硫磺、木炭與管狀物品，並在莫哈維沙漠建造與測試爆炸裝置。

檢察官指出，該計畫包含在多家企業內放置裝有爆裂裝置的背包，並原定2025年12月31日午夜同步引爆。埃薩利補充，該組織另據稱計畫在元旦後的幾個月，使用管狀炸彈攻擊移民暨海關執法局（ICE）的執法者與車輛。

若遭定罪，卡羅爾與佩吉最高可能面臨終身聯邦監禁，加菲爾與賴辰婷則可能面臨最高25年刑期。

嫌疑人計畫在背包內放置簡易爆炸裝置，目標鎖定多家企業，並預定在跨年夜午夜同時爆炸...
嫌疑人計畫在背包內放置簡易爆炸裝置，目標鎖定多家企業，並預定在跨年夜午夜同時爆炸。圖為其在沙漠地區測試的炸彈原料。（X@FBI Los Angeles影片截圖）
「龜島解放陣線」是反資本主義和反政府團體。圖為其標語。（FBI提供）
「龜島解放陣線」是反資本主義和反政府團體。圖為其標語。（FBI提供）

