川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

破產陰影下 Saks百貨售聯合廣場核心資產

編譯組／綜合報導
Saks Global公司將出售位於舊金山聯合廣場的Neiman Marcus物業所在的土地。(本報檔案照)
據「舊金山紀事報」報導，因收購Neiman Marcus導致瀕臨破產，Saks Global公司正出售一年前在合併中獲得的舊金山聯合廣場（Union Square）重要地產。

Saks Global公司發言人證實，這家奢侈品零售控股企業已決定出售Stockton街150號Neiman Marcus門店所在的土地。該公司旗下擁有Saks Fifth Avenue、Neiman Marcus及Bergdorf Goodman等零售品牌，並於2024年完成對後兩者的收購。買家身分尚未披露。

該地塊位於Geary街與Stockton街交匯處，占地約一英畝，具體成交價同樣未公開。Saks Global公司拒絕確認交易是否已完成。公司發言人向「紀事報」表示，Saks Global將繼續持有這棟20萬平方呎的建築，並與新業主就Neiman Marcus門店簽訂了長期租賃協議。

「我們作出戰略決策，出售Neiman Marcus舊金山門店的底層土地，並與新業主簽訂長期租賃協議，」該發言人周五（1月2日）向「紀事報」發表聲明，「此次機會性房地產交易不影響日常運營，我們將繼續致力於服務舊金山忠實顧客。」

公開紀錄顯示，去年12月完成的Neiman Marcus門店租賃協議為期99年。Saks Global公司上月通過將資產轉移至關聯新實體，實現了土地與租賃權的分離。

San Francisco Capital Advisors公司的商業地產經紀人麥凱布（Charles McCabe）指出，Stockton街150號交易採用此種結構，旨在為買家提供額外保障；若Saks Global公司申請破產時能確保資產安全。

投資者追求未來收入的穩定性，而陷入財務困境的租戶可選擇單獨出售建築物下的土地，再將其回租。麥凱布表示，此舉能通過建築物價值保障租賃收入，同時輔以企業擔保。他熟悉此類交易，曾出售過類似淨租賃地塊。「僅出售底層土地時，成交價格會低於包含建築物的整體交易。」

就在本周傳出Saks Global 公司即將聲請破產的消息之際，這筆土地交易達成。「華爾街日報」報導，該公司本周未能支付逾1億美元債券利息（bond interest），正與債權人協商為破產程序籌措資金。周五，Saks Global首席執行長Marc Metrick宣布辭職，由執行董事長Richard Baker接任。

Saks Fifth Avenue母公司Hudson′s Bay公司於2024年以27億美元收購競爭對手Neiman Marcus及其全部奢侈品百貨資產（含房地產）後，成立了Saks Global公司。

Saks Global公司還通過出售Beverly Hill的Neiman Marcus大樓用地籌集資金，該地塊以未公開金額售予Ben Ashkenazy領導的紐約投資公司。目前尚不明確Ashkenazy的公司是否同時收購了舊金山門店的土地。

Neiman Marcus 舊金山 房地產

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

年長、獨居、貧富兩級化…疫後舊金山人口結構劇變

