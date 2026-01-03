洛斯蓋圖「性愛派對媽」 獄中自辯：我是代罪羔羊

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
洛斯蓋圖「派對媽」案件被告歐康納在獄中為自己辯護，稱自己是代罪羔羊。(取自聖塔克拉拉縣地檢長辦公室網站)
洛斯蓋圖「派對媽」案件被告歐康納在獄中為自己辯護，稱自己是代罪羔羊。(取自聖塔克拉拉縣地檢長辦公室網站)

為其未成年兒子及其友人舉辦派對、唆使男孩與參加派對的女孩飲酒和發生非自願性行為、被控數十項刑事罪名的灣區婦人，日前在獄中發表公開談話。

現年51歲的前洛斯蓋圖（Los Gatos）居民歐康納（Shannon O'Connor）被關押在南灣密爾比達的艾姆伍德女子監獄（Elmwood women's jail），她近日主動聯絡聖荷西信使報，對媒體如何描述她表示不滿，稱自己是青少年非法行為的代罪羔羊，並指責法院系統存在偏見。

歐康納在12月23日從監獄中打出的兩通分別為15分鐘的電話中說：「這些孩子被給予豁免權可以指證我，這樣他們就不會有麻煩，這就是事情的真相。」

她還說：「我不是說我完全沒有責任。他們喝的是我的酒、他們當時是在我家，我也從來沒說過我不知道他們喝酒。我確實知道酒的存在，所以我知道我必須負一些責任。」

歐康納表示，自己的責任是未能充分介入她所謂的青少年犯罪活動。她說，這些青少年非法取得酒精飲品，或是偷取父母的酒。她試圖為被新冠疫情封鎖政策影響的青少年提供一個安全的活動場所，但最終情況卻失控了。

歐康納說：「這些事不只發生在我家，也發生在其他人的家，而且次數愈來愈頻繁。青少年很狡猾，他們總能找到辦法。門一關上，你就無法百分之百確定裡面發生什麼事。他們被懲罰過很多次，也被禁足過，但他們還是屢犯不改，根本無法阻止。」

然而，本案中一名被列為受害者「無名氏」的家長表示，歐康納的說法令人難以置信。

這位家長說：「她是個操控高手，她想讓這件事聽起來比實際情況輕微，或沒那麼嚴重。她的確極力勸說、分享和購買酒精飲品，教孩子們如何像搖滾明星一樣喝酒，然後在他們酩酊大醉時，像電影製片人一樣指揮他們，告訴他們該做什麼。」

聖塔克拉拉縣地檢處拒絕對歐康納的發言作出直接回應，僅發出聲明：「被告被控犯有嚴重侵害兒童的罪行，該案目前正在進行陪審團審判。儘管被告在庭外發表言論，我們仍會繼續審理此案。」

2023年，歐康納曾考慮認罪，但在法官表示認罪後刑期將達17年，她撤回了認罪。之後，大陪審團起訴書將其罪名從39項增加到63項，並將其可能面臨的最高刑期提高到30年以上。如果所有罪名成立，歐康納還必須被登記為性犯罪者。

