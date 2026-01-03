洛斯蓋圖「性愛派對媽」 獄中自辯：我是代罪羔羊

洛斯蓋圖「派對媽」案件被告歐康納在獄中為自己辯護，稱自己是代罪羔羊。(取自聖塔克拉拉縣地檢長辦公室網站)

為其未成年兒子及其友人舉辦派對、唆使男孩與參加派對的女孩飲酒和發生非自願性行為、被控數十項刑事罪名的灣區 婦人，日前在獄中發表公開談話。

現年51歲的前洛斯蓋圖（Los Gatos）居民歐康納（Shannon O'Connor）被關押在南灣密爾比達 的艾姆伍德女子監獄（Elmwood women's jail），她近日主動聯絡聖荷西信使報，對媒體如何描述她表示不滿，稱自己是青少年非法行為的代罪羔羊，並指責法院系統存在偏見。

歐康納在12月23日從監獄中打出的兩通分別為15分鐘的電話中說：「這些孩子被給予豁免權可以指證我，這樣他們就不會有麻煩，這就是事情的真相。」

她還說：「我不是說我完全沒有責任。他們喝的是我的酒、他們當時是在我家，我也從來沒說過我不知道他們喝酒。我確實知道酒的存在，所以我知道我必須負一些責任。」

歐康納表示，自己的責任是未能充分介入她所謂的青少年犯罪活動。她說，這些青少年非法取得酒精飲品，或是偷取父母的酒。她試圖為被新冠疫情 封鎖政策影響的青少年提供一個安全的活動場所，但最終情況卻失控了。

歐康納說：「這些事不只發生在我家，也發生在其他人的家，而且次數愈來愈頻繁。青少年很狡猾，他們總能找到辦法。門一關上，你就無法百分之百確定裡面發生什麼事。他們被懲罰過很多次，也被禁足過，但他們還是屢犯不改，根本無法阻止。」

然而，本案中一名被列為受害者「無名氏」的家長表示，歐康納的說法令人難以置信。

這位家長說：「她是個操控高手，她想讓這件事聽起來比實際情況輕微，或沒那麼嚴重。她的確極力勸說、分享和購買酒精飲品，教孩子們如何像搖滾明星一樣喝酒，然後在他們酩酊大醉時，像電影製片人一樣指揮他們，告訴他們該做什麼。」

聖塔克拉拉縣地檢處拒絕對歐康納的發言作出直接回應，僅發出聲明：「被告被控犯有嚴重侵害兒童的罪行，該案目前正在進行陪審團審判。儘管被告在庭外發表言論，我們仍會繼續審理此案。」

2023年，歐康納曾考慮認罪，但在法官表示認罪後刑期將達17年，她撤回了認罪。之後，大陪審團起訴書將其罪名從39項增加到63項，並將其可能面臨的最高刑期提高到30年以上。如果所有罪名成立，歐康納還必須被登記為性犯罪者。