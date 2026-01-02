庫比蒂諾半世紀老字號咖啡店Bobbi′s 新年前夕突歇業

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
庫比蒂諾經典咖啡廳Bobbi′s Coffee Shop & Cafe於12月31日歇業。（圖源google map）
庫比蒂諾經典咖啡廳Bobbi′s Coffee Shop & Cafe於12月31日歇業。（圖源google map）

陪伴庫比蒂諾超過半世紀的老字號餐館Bobbi′s Coffee Shop & Cafe，於12月31日歇業。餐廳經理證實這一消息，令不少長年顧客與員工感到不捨。

根據SFGATE報導，餐廳餐廳經理Ibarra表示，員工直到上周才被告知餐廳即將關門，意味著他們將失去工作，事發突然，讓團隊措手不及。「在關上Bobbi′s大門的這一刻，我們心中充滿悲傷，也滿懷感激，」這段張貼在餐廳門口的告示由Ibarra親自撰寫，「這裡不只是一家餐廳，更是承載回憶、笑聲與情感的所在。」

Bobbi′s的歷史可追溯至1970年。根據餐廳官網介紹，該址自1950年代起便由房東 Toya Yamagami家族持有，最初由其父親的朋友創立咖啡館。餐廳在過去也曾數度停業：2012 年一度關門後，由常客Janet與Bill Dancer於2013年接手重開；2020年疫情期間再次歇業，則由房東Yamagami與其丈夫Tracy James出面翻修並重新營運。目前建物仍由Yamagami擁有。

Ibarra坦言，員工們最難接受的是業主未提前告知結束營業的計畫。「這會非常困難，尤其是因為完全沒有預警，」他說，「我們的許多老顧客都非常難過。」他也指出，1月與2月向來是餐飲業的淡季，對即將失業的員工來說，尋找新工作將更加不易。

餐廳門口的告示最後寫道：「致一路陪伴我們走過高低起伏的忠實顧客，謝謝你們。你們的支持、故事與笑容，讓這一切都值得。」

