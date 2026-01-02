密爾比達新開港式茶餐廳「阿叔茶記」 受矚目

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
密爾比達新開的港式茶餐廳「阿叔茶記」。（記者龔玥/攝影）
密爾比達新開的港式茶餐廳「阿叔茶記」。（記者龔玥/攝影）

位於密爾比達的港式茶餐廳「阿叔茶記」近日開幕，吸引不少灣區民眾前往用餐。即使在下雨時段，仍有顧客選擇在店外等候入座。

記者走訪時觀察，現場等候時間大多落在20分鐘至30分鐘之間，顧客以附近居民、家庭客群及年輕上班族為主。有顧客表示，這類港式茶餐廳在南灣很受歡迎，新店開幕自然想來嘗試，「排一會兒還可以接受。」其中粉麵定價在十幾美元，小炒價格比粉麵略高，麵包甜品等均價不超過十美元。

阿叔茶記的菜單以港式茶餐廳常見餐點為主，結合麵包、鐵板熱食與甜品。多位顧客點名豬扒搭配菠蘿包的組合，認為口味偏向傳統做法，調味不重，整體吃起來不油膩。有顧客表示，這樣的搭配讓他聯想到香港茶餐廳的日常餐點，「不是創新菜，而是熟悉的味道」。

甜品方面，漏奶華成為不少廣東背景顧客的必點項目。這道甜品因內餡濃郁、切開即流，被視為港式甜點的代表之一。喜愛粵菜的顧客看到菜單上出現漏奶華，本身就是一種吸引力，帶有強烈的情感連結。除經典項目外，菜單中也可見較為清爽的選擇，例如以魚肉沙拉搭配菠蘿包的輕食，以及鐵板上桌的熱食料理。正值灣區雨季，天氣偏涼，海鮮烏冬麵等熱食成為不少人的選擇。

店內裝潢以綠色為主色系，整體風格簡潔，不少顧客認為空間感較為舒適。

在南灣餐飲市場競爭激烈的情況下，阿叔茶記開幕初期的排隊現象，反映出港式茶餐廳仍具有一定市場基礎。是否能在新鮮感過後維持穩定客源，仍有待後續觀察。

灣區 密爾比達 香港

