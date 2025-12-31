用約會軟體找工作 她抓緊人脈獲得實習機會

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
愈來愈多求職者利用約會應用程式尋找工作機會。（取自Hinge網站）
愈來愈多求職者利用約會應用程式尋找工作機會。（取自Hinge網站）

大多數人使用約會應用程式是為了尋找愛情，但蒂芬尼‧周（Tiffany Chau，音譯）卻用它來尋找暑期實習機會。

彭博社報導，20歲的蒂芬尼就讀於舊金山加州藝術大學（California College of the Arts），為了結識一些可以提供工作或面試機會的人，她今年秋季註冊使用了約會應用程式Hinge。

在一次配對成功之後，蒂芬尼受邀參加了一場萬聖節派對，獲得在活動中拓展人脈的機會，期望能藉此獲得一份產品設計的暑期實習機會。在派對上，蒂芬尼從一位近期在管理諮詢公司Accenture面試過的人那裡獲得了一些建議。至於她和約會對象見面的結果如何？她稱不盡人意。

彭博社表示，蒂芬尼是眾多利用約會軟體尋找工作的求職者之一。求職者意識到，隨著大量失業者進入就業市場找工作，網路求職系統已不堪負荷，加上自動化作業代替了招募過程中的人際互動，迫使求職者不惜一切代價，尋找能與人力資源經理直接溝通的途徑。

ResumeBuilder.com 10月份對約2200名美國約會網站使用者進行一項調查，發現約三分之一使用者曾試著透過約會網站找工作，其中三分之二的人將目標鎖定在心目中理想公司工作的人身上，四分之三的人成功配對了從事自己理想職位的人。

不過，這種作法並非只有Z世代數位年輕人才會使用。ResumeBuilder.com首席職業顧問哈勒（Stacie Haller）表示，近一半透過這種方式找工作的人都是年收入超過20萬美元的資深上班族。

哈勒說：「人們這麼做是為了拓展人脈、建立關係，因為，在現在令人抓狂的求職環境中，找工作的最佳途徑就是認識誰誰誰。」

18歲的艾利克斯‧蕭（Alex Xiao，音譯）是柏克萊加大大一新生，主修分析學，也是以大學生為對象的人工智慧約會應用程式Ditto的主管之一。他表示，他遇到很多不是想約會，而是想要找工作的用戶。

多元性別者約會應用程式Grindr首席產品長拜倫斯（AJ Balance）表示，他們已經注意到這一點。

Grindr最初是為了找床友而設計，但現在約四分之一使用這個平台的用戶是為了拓展人脈。拜倫斯稱，由於在非數位世界中，多元性別者經常面臨歧視，Grindr或許更適合在約會之餘同時尋求拓展人脈的用戶使用。

