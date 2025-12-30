PERM送了沒？ 申請職業移民不追進度 恐陷身分危機

我的頻道

記者張庭瑜／洛杉磯報導
申請人江先生多年仰賴公司與律師處理職業移民，直到H-1B即將到期才驚覺PERM階段早已失敗，案件從未送出，陷入身分危機。移民律師提醒，申請人應主動查核流程，避免成為「被擱置」的個案。（chatgbt示意圖）
近年來不少申請職業移民（Employment-Based，EB類別）綠卡的民眾，歷經五、六年漫長等待卻遲遲未見進展，最後才發現案件早已停擺，甚至根本未曾送件。有些個案更是在第一階段勞工證（PERM）程序即遭退件，但申請人卻從未被律師或雇主告知。此類情況在移民社群中，並不罕見。移民律師許俊良提醒，申請人切勿完全依賴律師或雇主的單方面說法，應主動了解流程、學會查核案件狀況，以防權益受損。

有不少申請人因過度信任雇主或律師，直到身分陷入危機才發現案件從未啟動。江先生過去在原公司服務長達六年，期間一直持用H-1B工作簽證，對公司極為信任，從未主動追問案件進度，直到最近轉職才發現，原公司在第一步工資核定（PWD）階段即告失敗，案件根本未能進入正式申請。由於他的H-1B期限也已屆滿，只能暫時轉入學校維持身分，對未來若被迫離美的風險感到憂心，「上有小下有老」的家庭壓力也讓他備感焦慮。

另一位陳先生則在原公司任職兩年期間，多次向律師詢問職業移民進度，對方始終回覆「已在辦理中」，直到最後才驚覺根本未曾送件。他只得自行尋找新律師重新啟動申請流程，並堅持要求對方出具PERM或I-140的收據號碼，以確認確實送件，不再重蹈覆轍。

申請職業移民綠卡主要分為三個階段，包括PERM、I-140與I-485。許俊良指出，這三個階段中，部分進度可由申請人自行查核。首先在PERM階段，美國勞工部（DOL）雖未提供公開查詢平台，但公司於遞件時可指定電子郵件帳戶接收進度通知。若該信箱由律師掌控，或遭技術手段過濾，可能導致公司與當事人均不知案件是否送出或已遭退件。

進入I-140階段後，案件轉由美國移民局（USCIS）處理，申請人可憑收據號碼，透過USCIS官網查詢案件狀態。若採加急處理（Premium Processing），亦可透過電話或電郵聯繫加急部門追蹤進度。

至於I-485調整身分階段，同樣可查詢是否收到補件通知、指模安排或面談排程。這些查詢管道有助於確認案件是否真正在推動、是否遭遇延誤，具有實務意義。

實務上，常見導致案件停滯卻未被告知的情形，包括PERM因文件不齊遭退、公司未完成招募流程，或雇主對律師聯繫不積極，致使案件長期擱置。許俊良表示，職業移民程序繁複冗長，若申請人未持續關注、主動查核，確實可能成為「被遺忘」的個案。

他建議申請人主動與雇主人資部門聯繫，確認招募程序是否啟動與完成，並向律師索取PERM遞件回執、I-140收據編號等文件佐證。若長期無進度更新，亦可就現有資料諮詢其他律師意見，以掌握案件實際狀況。

