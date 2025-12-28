我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

飲酒人口創新低 東灣多家知名餐吧掀年末倒閉潮

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
關稅壓力、經濟衰退、顧客餐飲習慣轉變，以及財務困境等原因導致東灣多家知名餐吧接連倒閉。（取自Pexels）
關稅壓力、經濟衰退、顧客餐飲習慣轉變，以及財務困境等原因導致東灣多家知名餐吧接連倒閉。（取自Pexels）

舊金山紀事報報導，2025年末，東灣地區迎來餐飲業倒閉潮。自11月以來，至少十家知名餐飲企業宣布關門，包括柏克萊（Berkeley）開創性的Standard Fare餐廳；屋崙（Oakland）備受喜愛的酒吧Friends and Family、The Lodge和Good Hop；以及Roses’ Taproom和21st Amendment等啤酒廠；還有灣區領先的黑人經營烘焙商Red Bay Coffee的旗艦店。其他商家也警告可能步其後塵。

店主們表示並非單一原因所致，而是多重熟知挑戰的交織：關稅壓力、經濟衰退陰雲、疫情後顧客餐飲習慣轉變，以及在灣區維持小型獨立企業日益嚴峻的財務困境。儘管舊金山樂觀氛圍的轉變已助力餐飲業復甦，屋崙的疫情後復甦進程仍充滿變數。該市眾多酒吧和餐廳報告稱今夏至秋季營業額暴跌，這對部分業主而言成為最後一推，他們此前曾私下斟酌過還能堅持多久。

業主們已竭盡所能進行轉型：縮短營業時間、精簡人員，暫停店內某些業務，寄望於此能讓企業走上盈利軌道，但都無濟於事。許多都面臨兩難困境：既要保持親民價格，又要採購優質食材並支付公平薪資，終究陷入經典的兩難困境。

當地酒吧正面臨更廣泛的危機：全國範圍內飲酒量持續下降，年輕群體尤為顯著。蓋洛普（Gallup）民調顯示，今年美國飲酒人口比率創近90年來新低。許多顧客在疫情期間戒酒或減少飲酒，而全國經濟不確定性加劇後，節儉消費的顧客數量更在持續攀升。為求生存，灣區部分精釀啤酒廠正轉向啤酒以外的業務。

在舊金山，新任市長羅偉（Daniel Lurie）放寬了餐飲場所的許可規定，新出台的分區法規也旨在降低部分社區的零售空置率；屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）提出多項商業救濟方案，包括許可改革及一項公投提案：對現有小企業臨時減稅，並對所有規模的新企業提供稅收減免。若獲批准，減稅政策將於2027年生效。

但這一切都難解眼下之急。 在停業前，Lodge餐廳和Edith's Pie甜品店都發起了GoFundMe眾籌活動，試圖籌集關店費用：Lodge需20萬美元，Edith's需5萬美元（兩家均未達成籌款目標）。

當地熱門商鋪關門時，總會上演熟悉的循環：初聞消息時，人們悲傷涌動，生意卻意外火爆。以Standard Fare為例，在最後營業日裡，顧客排隊繞行數個街區，廚房白日菜品幾乎售罄，晚餐銷售額暴增四倍。人們前來享用最後一餐或最後一杯飲品，哀嘆又一家心儀店鋪的消逝。

疫情 灣區 舊金山

上一則

最高時速65哩 新輕型機車馳騁金山街頭 下月米慎區試駕

下一則

華男有大麻案底被移民局驅逐 靠這招保住綠卡身分

延伸閱讀

Waymo、Uber商務車 獲准重返市場街

Waymo、Uber商務車 獲准重返市場街
金山市中心仍4000戶停電 羅偉：無法接受PG&E復電進度

金山市中心仍4000戶停電 羅偉：無法接受PG&E復電進度
羅偉稱PG&E復電進度「無法接受」市中心仍有4千戶停電

羅偉稱PG&E復電進度「無法接受」市中心仍有4千戶停電
公衛緊急狀態 金山年增逾百張治療、復原床位

公衛緊急狀態 金山年增逾百張治療、復原床位
羅偉：2026市府施政重點 聚焦行政改革、治安與住房落地

羅偉：2026市府施政重點 聚焦行政改革、治安與住房落地

熱門新聞

身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08
巧克力品牌Pocket’s Chocolates 與costco合作推出杏仁巧克力。（記者龔玥╱攝影）

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

2025-12-24 14:16
Breannah Yeh原本的個人資訊頁面 。(Linkedin截圖)

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025-12-23 19:00

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測