聖荷西處理棄置購物車有成效 3個月回收734輛

記者龔玥／聖荷西報導
聖荷西回收棄置購物車，屬於costco的數量最多。（記者龔玥／攝影）
長期困擾聖荷西社區的棄置購物車問題，終於迎來一項創新解方。市府今年稍早啟動一項試辦計畫，透過協力廠商公司主動回收散落在街道、公園與溪流中的購物車。三個月內共回收734輛，初步成效獲得肯定，但是否擴大推行，仍須面對高額預算壓力。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）指出，每年都有數以千計的購物車被遺棄在社區各處，不僅影響市容，更對環境造成實質破壞。「每次我們清理水道，都能撈出數十輛購物車，這不只是觀感問題，而是對生態的傷害。」

根據mercurynews的報導，聖荷西多年來難以有效解決購物車棄置問題，主因包括州法規定過於老舊，以及地方執法工具不足。今年市府採取多項措施，包括要求大型零售商加強防竊設計、設立押金機制，或簽署購物車回收合約，必須定期主動巡查並回收自家購物車。

同時，在市府推動下，加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署由州參議員柯提斯（Dave Cortese）提出的法案，允許地方政府直接將回收的購物車歸還零售商，並向其追討回收成本。新法也將單次違規罰款上限由50美元提高至100美元。

此次最具創新性的措施，是在市內兩個區域試行協力廠商回收服務。市府與carTrac公司簽約，負責監測與回收購物車。試行範圍包括：機場以南Tully Road、101號公路以西地區，Blossom Hill Road與Almaden Expressway交會區周邊。三個月內共回收734輛購物車，來自50家零售商，其中622輛集中於10家大型商店。回收數量最多的包括：Costco（204輛）、Whole Foods（137輛）及 Walmart（108輛）。

市府官員指出，試辦計畫的執行也占用了一些人力資源。根據估算，若明年全面推行，初期成本約為68萬6000美元；但若按每輛100美元收費，回收約12821輛購物車，年收入可達128萬美元。

然而，面對明年市府預算缺口，部分市議員對是否投入這筆前期成本表示憂慮。第8區市議員坎德拉斯（Domingo Candelas）坦言：「明年是艱困的預算年，我對一次性投入近70萬美元感到有些不安。」市府目前正向零售商進行問卷調查，評估試辦計畫對其營運的影響。若決定推進，須在6月前完成招標程式，才能於下一個財政年度上路。

市府強調，最終目標並非大量回收，而是促使零售商加強管理，從源頭防止購物車流失。「如果零售商能主動防範，讓我們根本不需要僱用協力廠商，那才是最理想的結果」。

