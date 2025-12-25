我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

Waymo自駕計程車獲准在北灣測試 居民心情複雜

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Waymo自駕計程車獲准在蘇拉諾縣七個城市進行測試。（美聯社）
Waymo自駕計程車獲准在蘇拉諾縣七個城市進行測試。（美聯社）

不斷擴大服務範圍的自駕計程車公司Waymo，最近又獲得加州車管局（DMV）批准，將在灣區蘇拉諾縣七個城市進行測試。

聖荷西信使報(Mercury News)表示，這七個蘇拉諾縣城市是委利賀（Vallejo）、瓦卡維爾（Vacaville）、費爾菲德（Fairfield）、班尼西亞（Benicia）、狄克森（Dixon）、蘇森市（Suisun City）和里約維斯塔（Rio Vista）。除了蘇拉諾縣，北加州沙加緬度地區和宇洛縣（Yolo County）也是這波大規模測試計畫的一部分。

儘管加州車管局的批准推進了Waymo自駕計程車的部署，但Waymo仍需獲得加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）的許可，才能正式在這些新地區提供付費乘車服務。

隨著Waymo自駕計程車即將在蘇拉諾縣的道路上行駛，居民的心情有些複雜。

委利賀市議員高登（Helen-Marie Gordon）長期以來一直倡導人人享有平等交通權利，她對這一機會持樂觀態度。

高登說：「坦白說，任何能幫助加強本地經濟成長的創業機會，都讓我感到振奮，尤其是如果它具有能長期支持城市繁榮的潛力。」

高登還表示，鑑於交通問題一直是委利賀面對的一大挑戰，特別是夜間和周末交通，這項測試計畫顯得格外重要。她認為，透過創新交通解決方案，包括Waymo自駕計程車，來拓展機會，對委利賀來說可能非常有利。

高登指出，儘管與SolTrans和蘇拉諾交通管理局（Solano Transportation Authority）的合作讓SolTrans的非尖峰時間和周末服務有所改善，但由於這兩個時段目前皆尚未提供全天候服務，對許多居民來說，出行仍是一大難題。

另一方面，社區活動人士小馬斯泰勒（David Marsteller Jr.）則對融合新交通方式持較謹慎的態度。他想知道：Waymo的耐用性如何？這些自駕計程車是否有能力應付委利賀惡名昭彰的坑洞路面？撞到坑洞時是否會失控？

小馬斯泰勒還說：「蘇拉諾縣失去了一家煉油廠和一家百威（Budweiser）啤酒廠，可能有更多居民會從事零工工作。因此我認為，Waymo進駐本縣可能會搶走Uber和Lyft司機的生意。」

Waymo 自駕 加州

上一則

H-1B抽籤改革 灣區華人關注留美前景

下一則

舊金山市中心 聖誕樹、節慶燈飾吸引遊客

延伸閱讀

Waymo將在舊金山大停電後更新自駕計程車隊軟體

Waymo將在舊金山大停電後更新自駕計程車隊軟體
舊金山大停電曝Waymo自駕車缺陷 擔憂延伸到聖荷西

舊金山大停電曝Waymo自駕車缺陷 擔憂延伸到聖荷西
舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響

舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響
自駕公司Waymo將籌募150億美元 估值接近千億

自駕公司Waymo將籌募150億美元 估值接近千億
自駕計程車有商機 特斯拉股價飆新高 Waymo鎖定千億估值

自駕計程車有商機 特斯拉股價飆新高 Waymo鎖定千億估值

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列