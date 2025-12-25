Waymo自駕計程車獲准在北灣測試 居民心情複雜

Waymo自駕計程車獲准在蘇拉諾縣七個城市進行測試。（美聯社）

不斷擴大服務範圍的自駕 計程車公司Waymo ，最近又獲得加州 車管局（DMV）批准，將在灣區蘇拉諾縣七個城市進行測試。

聖荷西信使報(Mercury News)表示，這七個蘇拉諾縣城市是委利賀（Vallejo）、瓦卡維爾（Vacaville）、費爾菲德（Fairfield）、班尼西亞（Benicia）、狄克森（Dixon）、蘇森市（Suisun City）和里約維斯塔（Rio Vista）。除了蘇拉諾縣，北加州沙加緬度地區和宇洛縣（Yolo County）也是這波大規模測試計畫的一部分。

儘管加州車管局的批准推進了Waymo自駕計程車的部署，但Waymo仍需獲得加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）的許可，才能正式在這些新地區提供付費乘車服務。

隨著Waymo自駕計程車即將在蘇拉諾縣的道路上行駛，居民的心情有些複雜。

委利賀市議員高登（Helen-Marie Gordon）長期以來一直倡導人人享有平等交通權利，她對這一機會持樂觀態度。

高登說：「坦白說，任何能幫助加強本地經濟成長的創業機會，都讓我感到振奮，尤其是如果它具有能長期支持城市繁榮的潛力。」

高登還表示，鑑於交通問題一直是委利賀面對的一大挑戰，特別是夜間和周末交通，這項測試計畫顯得格外重要。她認為，透過創新交通解決方案，包括Waymo自駕計程車，來拓展機會，對委利賀來說可能非常有利。

高登指出，儘管與SolTrans和蘇拉諾交通管理局（Solano Transportation Authority）的合作讓SolTrans的非尖峰時間和周末服務有所改善，但由於這兩個時段目前皆尚未提供全天候服務，對許多居民來說，出行仍是一大難題。

另一方面，社區活動人士小馬斯泰勒（David Marsteller Jr.）則對融合新交通方式持較謹慎的態度。他想知道：Waymo的耐用性如何？這些自駕計程車是否有能力應付委利賀惡名昭彰的坑洞路面？撞到坑洞時是否會失控？

小馬斯泰勒還說：「蘇拉諾縣失去了一家煉油廠和一家百威（Budweiser）啤酒廠，可能有更多居民會從事零工工作。因此我認為，Waymo進駐本縣可能會搶走Uber和Lyft司機的生意。」