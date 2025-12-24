雲端服務公司ServiceNow將以77.5億收購Armis

我的頻道

聖荷西訊
雲端服務公司ServiceNow已達成協議，將以77.5億元收購網路安全新創公司Armis，這將是該公司迄今為止規模最大的一筆收購。

聖荷西信使報引述彭博新聞報導，這家總部位於加州聖克拉拉的企業技術公司將以現金收購總部位於舊金山的 Armis。周二發布的聲明證實了彭博新聞先前的報導。

在紐約股市開盤前的早盤交易中，ServiceNow的股價下跌了約1.3%。周一收盤時，股價上漲了約0.9%，公司市值約1630億元。

ServiceNow在聲明中表示，預計將透過自有現金和債務融資的方式完成此交易。聲明稱，該交易預計將於2026年下半年完成，但須獲得監管部門的批准並滿足其他成交條件。

總部位於舊金山的Armis公司由以色列軍事網路情報部門的退伍軍人創立，專門從事設備安全威脅的識別和追踪，服務於包括醫療、金融服務和國防在內的多個行業。

8月初，Armis執行長迪布羅夫(Yevgeny Dibrov)表示，公司年度經常性收入已達3億元，高於一年前的2億元，並表示仍在考慮於2026年上市。

ServiceNow是軟體公司，幫助企業組織和自動化其人員和資訊技術運營，已成為企業工作流程的主導平台。今年3月，ServiceNow達成協議，以28.5億元收購人工智慧公司Moveworks Inc.，這是其進軍人工智慧工具領域的舉措之一，旨在開發無須人工干預即可完成任務的人工智慧工具。

ServiceNow總裁、首席營運長兼首席產品長扎韋里(Amit Zavery)周二在一份聲明中說：「ServiceNow正在構建面向未來的安全平台。」

扎韋里表示，交易完成後，ServiceNow將把Armis的威脅防禦服務資料整合到其更強大的網路安全套件中，從而增強客戶抵禦網路攻擊的能力。

「我們會收集這些信息，進行監控，並圍繞這些資訊開展安全運營，」他說，「對於客戶而言，我們將能夠提供警報和事件管理服務，以及優先排序服務，以確保事件不再發生。」

Armis的這筆交易是網路安全領域一系列收購案中的最新一例，而這一趨勢的推動力在於人工智慧在檢測駭客威脅方面的應用日益廣泛。今年3月，Google母公司Alphabet Inc.同意以320億元現金收購雲端安全公司Wiz Inc.。7 月，巴洛阿圖網路公司(Palo Alto Networks）同意收購CyberArk Software Ltd.，該交易對這家以色列公司的估值約為250億元。

私募股權巨頭Thoma Bravo先前曾有意收購Armis，而後者管理階層曾在9月表示，他們一直在權衡來自投資者的六到七份股權收購報價。

人工智慧 舊金山 以色列

