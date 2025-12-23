房市雖低迷 東灣三谷這3豪宅區受青睞 但銷售期恐較長

我的頻道

編譯組／綜合報導
儘管市場低迷，購屋者仍然對東灣三谷地區三個最豪華住宅區趨之若鶩，黑鷹鎮、阿拉莫、狄布洛擁有美景、絕佳生活方式、安全性、隱蔽社區與優良學校系統。(取自黑鷹鎮鄉村俱樂部臉書)
房地產經紀人表示，儘管灣區與整個東灣三谷地區房市，因貸款利率上升與經濟不確定性而普遍降溫，但三谷地區三個最豪華住宅區：阿拉莫(Alamo)、黑鷹鎮(Blackhawk)與狄布洛(Diablo)仍吸引買房人士，不過，這些高價房屋可能有較長的銷售周期。

舊金山紀事報報導，雖然相較於半島上的阿賽頓(Atherton)、塢德賽(Woodside)，三谷奢華社區黯然失色，但其卻一直是富有居民建造大型莊園的黃金地點。該地區自1980年代初進行高級社區開發，如今，對高端買家的吸引力仍持續存在。

黑鷹鎮開發商表示，很多來自舊金山的高層主管想住在黑鷹鎮，厭倦住在城市。三谷高檔社區吸引科技高階主管、「財富500強執行長」(Fortune 500 CEOs)、雪佛龍公司(Chevron)退休高管、前職業運動員等。三谷高級社區房價雖高，但比起阿賽頓與塢德賽地區的相似類型房地產，更可以負擔。

資深房地產經紀人查瓦拉(Joujou Chawla)指出，三谷高級社區有絕佳生活方式、安全性、隱蔽社區與優良學校系統。她於1985年搬到黑鷹鎮，因為當地具有隱私，綠意盎然。此外，在黑鷹鎮與三谷地區的其他地方，售價300萬美元的房子，相似房屋在阿賽頓可能要賣到600萬美元，因為其較靠近南灣科技工作地點。

黑鷹鎮、阿拉莫、狄布洛擁有美麗景緻、健行步道，並且由於居民繳納額外稅款以增加警力，治安佳。這些隱蔽在封閉式社區的住宅，房價自200萬美元到數千萬美元，提供高級鄉村俱樂部式的生活方式，吸引科技高層、企業領導人與尋求隱私的加州富人入住。

今年，灣區大部分地區的房屋銷售中位數下降，但在這些私密的豪華社區，房價表現不一。

根據房地產公司「Compass」數據，阿拉莫的獨棟房屋銷售中位價格，自2024年270萬美元、平均上市時間為26天，降至2025年的近250萬美元、平均上市時間為28天。在狄布洛，2025年房屋銷售中位價較高為330萬美元，但房屋銷售周期也較長為35天；2024年中位價為280萬美元、平均上市時間為23天。

黑鷹鎮的房屋中位價通常略高於240萬美元，但房價最高可達1200萬美元。目前，房屋上市時間通常約為1個月。查瓦拉指出，在2021年房市高峰期，房屋平均銷售周期為17天。

房地產經紀人表示，三谷高級社區的房屋仍非常搶手，價格則取決於房屋是否曾整修。居民被社區建築、自然美景與方便開放空間所吸引。一名房地產經紀人認為，這些社區賣點在於永遠不會過度開發，開放空間將被保留，並擁有獨特建築風格。

房地產 房價 灣區

