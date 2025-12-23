蒙特瑞情人角疑沙魚襲擊 1游泳者失蹤

情人角為太平洋林知名休憩景點。(Google Maps)

當局表示，蒙特瑞縣太平洋林市（Pacific Grove）情人角（Lovers Point）外海上周日(21日)發生一起疑似沙魚攻擊事件，一名游泳者失蹤，多個單位隨即展開跨部門搜救行動。

警方指出，兩名目擊者向當局通報，該名游泳者在情人角海灘外海活動時，可能與沙魚接觸。事件約於周日中午通報。情人角為太平洋林知名休憩景點，平時吸引大量民眾前往戲水、划獨木舟與從事各類水上活動。

太平洋林警局與蒙特瑞消防局隨後啟動搜救任務，並在美國海岸防衛隊、蒙特瑞縣警辦公室及加州州立公園 局協助下展開行動。搜救人員出動小型船艇及多架直升機進行空海搜索。

警方、消防單位與海岸防衛隊於周日晚間8時發布聯合聲明表示，截至當時仍未尋獲失蹤游泳者，搜救行動預計於週一清晨持續進行。失蹤者身分尚未公布，但其家屬已接獲通知。

基於安全考量，情人角海灘以及蒙特瑞市周邊多處海灘已暫時關閉，並預計至少關閉至周二。當局同時對Asilomar State Beach、蒙特瑞市立海灘、Del Monte Beach及蒙特瑞州立海灘（Monterey State Beach）發布警示，提醒民眾暫勿下水活動。