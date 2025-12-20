科技女高管酒後鬧事、施暴 視頻爆火被解雇

涉事女子阿夫卡因在公共場所醉酒鬧事被逮捕。（本報檔案照）

健身追蹤應用Strava公司表示，已解雇因涉及在舊金山 餐廳施暴而在網路上引發熱議的員工。事件發生於上周六晚間，地點在舊金山海耶斯谷（Hayes Valley）的Hazie's餐廳，鬧事影片在社群平台上瘋傳。

影片顯示，一名女子在餐廳內對工作人員進行言語辱罵與肢體推搡。舊金山警局證實，涉事女子為阿夫卡（Shireen Afkar），因在公共場所醉酒鬧事被逮捕。警方表示，阿夫卡隨後被送往舊金山縣監獄短暫拘留。根據已被刪除的LinkedIn頁面資料，阿夫卡原任職於Strava，擔任成長行銷經理。

Strava在Instagram上的公開回應稱，Strava在一則關於健身趨勢的貼文留言中表示，已於本周一決定終止阿夫卡的聘雇關係。「我們已注意到一名員工在下班時間出現極其令人擔憂的行為，」Strava表示，「我們不容忍任何形式的暴力行為，這樣的行為不符合我們對團隊成員的標準，因此已做出解雇決定。」

Hazie's的調酒師馬爾凱塞（Miguel Marchese）表示，衝突起因於阿夫卡及其同行者因看似醉酒，而被拒絕提供服務。調酒師拍攝並上傳了最初的影片，畫面中可見，事態升高後，餐廳員工與顧客將阿夫卡與其同伴帶到店外。

馬爾凱塞指出，在店外阿夫卡抓住他的頭髮不放，他為了脫身，拿走並丟擲了對方的手機。影片隨後顯示，阿夫卡再次衝向他，最終被調酒師絆倒在人行道上，但仍持續叫罵並試圖再度挑起衝突。警方不久後到場將她逮捕。警方表示，事件中的受害者均未提出攻擊或毆打的刑事指控。

Strava總部位於舊金山。