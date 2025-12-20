我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

科技女高管酒後鬧事、施暴 視頻爆火被解雇

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉事女子阿夫卡因在公共場所醉酒鬧事被逮捕。（本報檔案照）
涉事女子阿夫卡因在公共場所醉酒鬧事被逮捕。（本報檔案照）

健身追蹤應用Strava公司表示，已解雇因涉及在舊金山餐廳施暴而在網路上引發熱議的員工。事件發生於上周六晚間，地點在舊金山海耶斯谷（Hayes Valley）的Hazie's餐廳，鬧事影片在社群平台上瘋傳。

影片顯示，一名女子在餐廳內對工作人員進行言語辱罵與肢體推搡。舊金山警局證實，涉事女子為阿夫卡（Shireen Afkar），因在公共場所醉酒鬧事被逮捕。警方表示，阿夫卡隨後被送往舊金山縣監獄短暫拘留。根據已被刪除的LinkedIn頁面資料，阿夫卡原任職於Strava，擔任成長行銷經理。

Strava在Instagram上的公開回應稱，Strava在一則關於健身趨勢的貼文留言中表示，已於本周一決定終止阿夫卡的聘雇關係。「我們已注意到一名員工在下班時間出現極其令人擔憂的行為，」Strava表示，「我們不容忍任何形式的暴力行為，這樣的行為不符合我們對團隊成員的標準，因此已做出解雇決定。」

Hazie's的調酒師馬爾凱塞（Miguel Marchese）表示，衝突起因於阿夫卡及其同行者因看似醉酒，而被拒絕提供服務。調酒師拍攝並上傳了最初的影片，畫面中可見，事態升高後，餐廳員工與顧客將阿夫卡與其同伴帶到店外。

馬爾凱塞指出，在店外阿夫卡抓住他的頭髮不放，他為了脫身，拿走並丟擲了對方的手機。影片隨後顯示，阿夫卡再次衝向他，最終被調酒師絆倒在人行道上，但仍持續叫罵並試圖再度挑起衝突。警方不久後到場將她逮捕。警方表示，事件中的受害者均未提出攻擊或毆打的刑事指控。

Strava總部位於舊金山。

舊金山

上一則

方向盤上的美國夢 第一代華裔移民女性的人生轉彎

下一則

加州新國會選區劃分爭議 訴訟戰開打

延伸閱讀

方向盤上的美國夢 第一代華裔移民女性的人生轉彎

方向盤上的美國夢 第一代華裔移民女性的人生轉彎
灣區房屋交易失敗率仍是全美最低之一 但明顯增加

灣區房屋交易失敗率仍是全美最低之一 但明顯增加
迎接聖誕、新年假期 舊金山警方強化安全巡查

迎接聖誕、新年假期 舊金山警方強化安全巡查
金山學區擬削預算 校園掀反對聲浪 家長教師憂影響學生權益

金山學區擬削預算 校園掀反對聲浪 家長教師憂影響學生權益
機場更名爭議 舊金山、屋崙達初步和解

機場更名爭議 舊金山、屋崙達初步和解

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年