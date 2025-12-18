舊金山市議員倡用白化鱷「克勞德」命名街道 開放公眾投票

克勞德是加州科學院極具代表性的白化短吻鱷，今年30歲，於兩周前因肝癌辭世。（取自加州科學院網站）

舊金山 知名的、已故白化短吻鱷「克勞德」（Claude the Albino Alligator），正在多位市議員的提議下，替換一條城市街道的名稱，命名為「白化短吻鱷克勞德路」（Claude the Albino Alligator Way）。該提案將開放公眾投票 ，協助選出具體路段。

舊金山市議會周二舉行2025年的最後一次會議。據Mission Local報導，第九區市議員梅義加（Myrna Melgar）提出一項議案，建議以克勞德之名為金門公園內的一條街道命名。克勞德是加州 科學院（California Academy of Sciences）極具代表性的白化短吻鱷，今年30歲，於兩周前因肝癌辭世。

梅爾加說：「克勞德是一位公共象徵性的存在，這也是為什麼我們需要一個公開的程序來決定如何紀念牠。這個過程能讓市民直接參與，決定我們這座城市如何保存牠的記憶，並把牠留在大家心中。」

若該議案獲通過，「白化短吻鱷克勞德路」將設於加州科學院附近、克勞德生前棲息地周邊的街道之一。

不過，該媒體也指出，梅爾加辦公室將把投票結果送交舊金山公園局（Recreation and Parks Commission），最終仍由該委員會決定命名哪一條街道，公眾投票結果未必具有決定性。

投票將持續至12月31日。但需注意的是，市議會在結束本周二的會議後，將進入假期休會，直至明年1月5日才恢復運作，因此這項為克勞德命名街道的立法程序，預料將以緩慢的節奏展開。