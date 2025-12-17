2025全美最佳新餐廳加州有9家 灣區3家上榜

我的頻道

本報訊
以精緻的18吋披薩聞名的June's「藏」在紅門背後。（取自google map）

知名時尚生活方式雜誌「Esquire」，近日公布2025年度全美最佳新餐廳榜單，在入選的33家餐廳中，加州共9家上榜，成為入選數量最多的州。其中，北加灣區有三家餐廳榜上有名，包括兩家披薩店：Jules與June's還有美式小酒館Side A。

這次評介榮登榜首的是洛杉磯日式餐廳RVR，榮獲「年度最佳餐廳」（Restaurant of the Year）。美食家大讚這家店的自製腌菜、海膽手卷等，並稱這家店有 「難以言喻的魔力」。

上榜的北加灣區三家餐廳，其中包括兩家披薩店：以「那不勒斯」風格（Neapolitan-style）聞名的Jules，由披薩快閃店發展而來，現已成為超難訂位的熱門店；以精致的18吋披薩聞名的June's。舊金山Mission地區的現代美式小酒館Side A，也入選今年榜單。

據SFGATE等綜合報導，位於洛杉磯威尼斯地區（Venice）的RVR餐廳，摘得今年最高榮譽。這家融合日式和加州風味的居酒屋餐廳，由主廚Travis Lett掌勺，他曾是附近Abbot Kinney知名餐廳Gjelina的創始主廚之一。17年前開業以來，Gjelina至今仍被視為當地最具代表性的餐廳之一；如今RVR餐廳的成功，也被認為是洛杉磯當代餐飲風格的延續與進化。

「Esquire」美食編輯Jeff Gordinier在評論中寫道，他多次來到RVR餐廳，因為這家店有一種「難以言喻的魔力」。他特別提到店內的招牌菜，包括自製腌菜、聖塔芭芭拉海膽手卷、鴨肉丸以及芝麻醬娃娃菜；同時，他非常讚賞季節性菜品，比如「燈光般發亮」的甜柿沙拉等，展現料理的靈活與創意，讓人念念不忘。

今年上榜的9家加州餐廳中，洛杉磯占據六席，除RVR餐廳外，還有法式小酒館Betsy，位於受年初野火影響的艾塔迪那，由本地廚師Tyler Wells打造，助力重建社區；位於小東京，主打精品菜系的的韓式料理餐廳Ki；廣受歡迎的墨西哥風味小館Komal，位於南洛杉磯Mercado La Paloma市集內；位市中心的土耳其餐廳Sora Craft Kitchen；靠近洛杉磯國際機場，主打農場直送餐桌概念的Tomat餐廳。

