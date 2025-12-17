火雞骨頭能熬湯、能做粥…主廚分享節日剩菜也能變美味料理

聖誕新年假期前夕，Billy Ngo應加州回收局邀請，分享如何節省食材又能達到節日效果。(加州回收局提供)

節日的意義在於傳統、家庭和美食。但人們時常買太多、煮太多，也製造比平常更多的垃圾。為了讓大家更了解環保意義，加州 回收局邀訪2024年James Beard獎加州最佳主廚最終入圍者Billy Ngo，分享如何節省食材又能達到節日效果。

Billy Ngo是沙加緬度廣受讚譽的餐飲經營者，也是提升首府日式料理水準的重要創新者。他出生於香港難民營，父母為中越家庭，後來在沙加緬度長大，餐飲之路始於少年時期在餐廳打雜洗碗，2003年從舊金山 的加州烹飪學院畢業，在多家頂級壽司餐廳磨練手藝後，2005年創立了Kru Contemporary Japanese Cuisine，隨後又陸續開設Fish Face Poke Bar等多家餐廳，他精緻的料理風格融合日本及多種亞洲風味，並以當地與可持續發展食材為核心。

Billy Ngo表示，他在亞洲家庭長大，講究「物盡其用」，雞骨拿來熬湯、香草莖用來提味、剩飯可以變成一道全新料理，這種習慣直到現在仍深深影響著他的烹飪理念。

這個節日，他想邀請全加州家庭一起用「零浪費」的心態重新審視節日餐桌，可提前規畫、讓食物獲得第二次生命，並把廚餘放入綠色垃圾桶中回收。

Billy Ngo表示，可從已有的食材著手。節日期間經常有像火雞、火腿或烤鴨這類的葷菜，這些剩菜其實都是寶貝，骨頭不要丟掉，加上香料就能熬成濃郁的湯底，之後還可以做火雞粥、豬骨湯，或帶有節日風味的米粥，這些料理既暖胃又暖心，同時也延續了亞洲飲食傳統。

另外，有目的地去烹飪，也是減少浪費的方法之一。有計畫地做菜，選擇那些能充分利用食材的食譜 ，把胡蘿蔔葉、蔥根和洋蔥皮留下來熬湯，讓硬掉的麵包變身為乾麵包塊，把剩下的馬鈴薯泥做成鹹香煎餅，把吃不完的食物冷凍保存以備後用。這些小習慣可積少成多，造就大不同。

節日後則要記得回收廚餘。即使最好的廚師也無法做到百分之百用盡每一部分的食材，而這很正常，關鍵的是接下來要怎麼做，做完飯後，把包括南瓜蒂、蛋殼、貝類殼等在內的廚餘放進綠色垃圾桶中，現在大多數城市都有上門收取廚餘的服務，讓廚餘不必進入垃圾填埋場變成污染物。

加州回收局表示，如果每位加州居民都更有意識地烹飪，並把廚餘放入綠色垃圾桶中，大家將很快受益於此，更多細節可上網RecyclingReimaginedCA.com。