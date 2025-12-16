「虛擬眼睛」檢視…舊金山大學招生 AI助摘要申請資料

在11所受調查的灣區大學與學院中，只有聖荷西州立大學表示，已在招生流程中使用AI技術。（記者王子涵╱攝影）

人工智能的普及，正重塑學術研究與高等教育的生態。而在關鍵的招生環節，舊金山 大學（University of San Francisco，USF）選擇主動擁抱，並寄希望脫穎而出。舊金山觀察家報報導，如果你的孩子計畫在下一學年申請舊金山大學，其申請資料將接受一組全新的「虛擬眼睛」檢視。

這所天主教大學上個月與CollegeVine簽署合約，將使用對方以人工智慧為基礎的軟體，協助摘要申請學生的申請資料與申論文章，並標示成績單中可能存在的缺漏之處。

USF招生管理副校長格羅夫斯（Eric Groves）表示，這套AI 系統不會做出錄取決定，甚至不會提出任何錄取建議，也不會取代校方現有的15名招生顧問。校方的目標，是為這些每年必須審閱約2萬至2萬5000份申請的招生人員減輕負擔，並加快錄取決策的速度。

格羅夫斯指出，USF也希望先進行測試，評估AI在校方設定的各項任務上表現如何。

全美各地的大學與學院，也逐漸加入這股行列。財富（Fortune）雜誌報導，維吉尼亞理工大學正使用AI軟體閱讀申請者的申論文章；加州理工學院則正在開發一款AI聊天機器人，訪談申請學生的研究計畫，以嘗試驗證相關研究是否由學生本人完成。喬治亞理工學院與石溪紐約州大（Stony Brook University）也利用AI審查成績單。

全國大學招生諮詢協會招生實務委員會候任主席米勒（Joseph Miller）表示，招生時常見的AI應用方式，或許就是篩選申論文章；另外兩種「非常理想」的用途，則是協助審查成績單，以及判斷哪些潛在學生最值得投入招生行銷資源。

儘管灣區 整體對AI抱持高度開放態度，但在當地高等教育機構中，USF在招生導入AI方面，似乎仍走在前端。在11所調查的舊金山與灣區的大學與學院中，只有聖荷西州大（San Jose State University，SJSU）表示，已在招生流程中使用AI技術。

SJSU招生管理資深副校長萊特（Andrew Wright）表示，校方目前利用AI掃描轉學生的成績單，並透過聊天機器人與潛在學生互動、回答問題。

萊特指出，成績單自動化處理相當困難，因為格式差異甚大。SJSU利用AI自動建立成績單範本，讓掃描資料的準確率從原本的80%提升至98%，大幅減少需要人工輸入的資料量，這項改善意義重大。