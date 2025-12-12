金山槍枝回購獲響應 社區共築安全網

槍枝回購活動，舊金山居民踴躍交械盼提升社區安全。(受訪者提供)

為遏止社區槍枝暴力、提供民眾安全棄械管道，知名反暴力組織 United Playaz 於11日在南市場（SoMa）街舉行年度「槍枝回購活動」（Gun Buy Back），吸引多名居民與社區領袖參與。多位市府官員到場致詞，呼籲以社區力量共同降低街頭槍擊事件。

活動於United Playaz Clubhouse舉行，由創辦人Rudy Corpuz與多位青年志工負責現場流程。參與民眾可匿名交付手槍、長槍與攻擊型武器，每件槍枝將依規定以50至300美元不等的禮品卡回購。主辦方表示，過去十年間，該組織已透過槍枝回購活動從街頭移除超過1000枝槍械，成功避免多起潛在暴力事件。

主辦單位指出，舊金山 部分社區雖然近年整體犯罪率下降，但包含青少年涉槍、街頭衝突等事件仍不時發生。United Playaz以「It takes the hood to save the hood」為信念，透過青少年社工計畫、庇護空間與安全教育，致力讓社區居民看見非暴力的可能。

包括市長羅偉 等出席活動的市府官員均在致詞中強調，槍枝暴力成因複雜，涉及貧困、家庭支持、教育和心理健康 等多重因素，因此需要社區與政府並肩合作。官員指出，透過回購活動提供安全管道，能減少家中誤擊事故、家庭暴力升級，以及槍枝落入不法市場的風險。

現場也有家長分享參與回購活動的原因。一名帶著孩子前來的居民表示，他家中存放多年的舊槍枝一直讓他感到不安，只想讓孩子在更安全的環境長大，把槍處理掉是最簡單的開始。

United Playaz當天同時向社區展示其青少年職涯訓練計畫與心理輔導資源，希望讓更多家庭了解該組織在反暴力工作之外，還提供支持青少年脫離街頭文化的重要服務。