南航舉辦「你好中國」文旅推介會 促中美交流

快訊

本報訊
南航舉辦「你好中國」文旅推介會，促進中美交流。（本報記者攝影）
中國駐舊金山總領事張建敏夫婦出席在舊金山機場博物館舉辦的南方航空公司「你好中國」文旅推介會。來自文旅機構、旅行社等企業及航空業的百餘名嘉賓出席活動。

張建敏在推介會中致辭，在習近平主席提出的「5年5萬」倡議下，越來越多的美國青少年到訪中國，感受到中國的文化魅力與最新發展。目前，中國推出的240小時過境免簽政策等多項措施，為包括美國在內的國際旅客走進中國、認識中國、體驗中國提供了更多便利，期待未來中美之間能夠開通更多航線，增進兩國人民瞭解與交往。

本次活動重點宣介中國入境政策與中美直航航線，並特別邀請舊金山音樂學院藝術家現場演奏中外音樂，來賓們表示願搭建更多溝通橋梁，促進中美交流合作。

南航舊金山營業部代表在會上重點介紹了南航在北美市場的情況。

活動特別設置音樂互動環節，與「你好中國」主題緊密呼應。舊金山知名小提琴家周穎現場演奏了「茉莉花」等中國經典曲目，以音樂這一無國界的藝術形式，展現中國文化的優雅與魅力。在悠揚的旋律中，嘉賓沈浸式感受中國文化，深刻體會了「你好中國」的活動理念，充分體現了南航在中美文化交流中的橋梁作用。

未來，南航將持續服務北美市場，以高品質航空出行產品與親和精細服務連接兩地。

舊金山 習近平

