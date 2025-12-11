南航舉辦「你好中國」文旅推介會 促中美交流

南航舉辦「你好中國」文旅推介會，促進中美交流。（本報記者攝影）

中國駐舊金山 總領事張建敏夫婦出席在舊金山機場博物館舉辦的南方航空公司「你好中國」文旅推介會。來自文旅機構、旅行社等企業及航空業的百餘名嘉賓出席活動。

張建敏在推介會中致辭，在習近平 主席提出的「5年5萬」倡議下，越來越多的美國青少年到訪中國，感受到中國的文化魅力與最新發展。目前，中國推出的240小時過境免簽政策等多項措施，為包括美國在內的國際旅客走進中國、認識中國、體驗中國提供了更多便利，期待未來中美之間能夠開通更多航線，增進兩國人民瞭解與交往。

本次活動重點宣介中國入境政策與中美直航航線，並特別邀請舊金山音樂學院藝術家現場演奏中外音樂，來賓們表示願搭建更多溝通橋梁，促進中美交流合作。

南航舊金山營業部代表在會上重點介紹了南航在北美市場的情況。

活動特別設置音樂互動環節，與「你好中國」主題緊密呼應。舊金山知名小提琴家周穎現場演奏了「茉莉花」等中國經典曲目，以音樂這一無國界的藝術形式，展現中國文化的優雅與魅力。在悠揚的旋律中，嘉賓沈浸式感受中國文化，深刻體會了「你好中國」的活動理念，充分體現了南航在中美文化交流中的橋梁作用。