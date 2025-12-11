我的頻道

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

聖塔克拉拉醫療中心 獲評「產科高表現」 連5年入選

聖塔克拉拉訊
聖塔克拉拉谷醫療中心被評選為2026年度「產科醫療高表現醫院」。（聖塔克拉拉政府提供）
聖塔克拉拉醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center, SCVMC）今年再度獲得「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）評選為2026年度「產科醫療高表現醫院」，這是該中心連續第五年獲得此全美最高級別的榮譽，展現其在孕產照護領域的持續品質與專業實力。

SCVMC隸屬聖塔克拉拉谷醫療體系，是加州第二大公立醫療系統，長年承擔矽谷地區重要的公共醫療角色。今年全美約有900家提供生產服務的醫院參與USNWR產科數據，而SCVMC再度名列「高表現」行列，顯示其多項關鍵指標皆在全國同類型醫院中表現亮眼，包括低風險妊娠的剖腹產率、新生兒意外重症發生率、純母乳哺育比例及對產婦友善的照護實踐等。

聖塔克拉拉縣縣議員楊貝蒂（音譯，Betty Duong）表示，她對醫院的肯定具個人情感連結。「這一點都不意外，SCVMC的產科照護非常優秀。」她說，「我自己是在那裡出生的，我的姐妹們也是，我女兒更是我堅持要在那裡生。」

聖塔克拉拉谷醫療體系執行長羅倫茲（Paul E. Lorenz）表示，這份榮譽是對醫療團隊的肯定。他說：「我們致力於提供全面、便捷、具包容性的產科照護，感謝所有醫師、護士、泌乳顧問以及支持家庭與新生兒的員工。能在家庭迎接新生命的時刻陪伴照護，我們深以為榮。」

SCVMC也是獲得國際「嬰兒友善醫院」認證的醫療機構，近年積極參與產科品質改善合作計畫，並推動多項孕產婦安全措施。院方表示，這些努力已反映在母嬰健康數據中，包括減少剖腹產、提升母乳餵哺率與降低新生兒重症比率。

院內家庭嬰兒病房與新生兒加護病房（NICU）亦獲得PRC「卓越5星獎」，肯定其在提升病人經驗、員工與醫師協作方面的努力。「五年來不斷獲得『高表現』評等，是對我們跨院區、高協作性母嬰照護系統的最佳證明。」

除了產科表現出色外，SCVMC在其他醫療領域也獲得USNWR「高表現」評等，包括糖尿病、心衰竭、心臟節律器植入、肺炎與中風。此外，該院在復健醫學領域榮登全美第七。院方強調，SCVMC將持續提升產科品質與可近性，並以公立醫院的使命支持矽谷多元且快速成長的人口需求。

矽谷 加州 中風

