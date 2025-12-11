世報稅務講座 周威宇12月13日談備受歡迎的DST投資術

多元投資顧問負責人周威宇將在講座中分享「DST 1031 Exchange」，並解析如何配置、運用。（周威宇提供）

2026年美國稅改即將上路，政策變動將帶來報稅新規與投資布局挑戰。即將於本周末登場的世界日報舊金山 社「2026稅務理財講座—一次掌握稅改、省稅與房產投資」講座中，多元投資顧問負責人周威宇（Rex Chou）將分享、解析近年來在高資產族群中備受歡迎與關注的項目「DST 1031 Exchange」。

講座時間訂於12月13日上午10時至下午4時，地點在庫比蒂諾愛加倍商務中心。此次邀請三位財經專家聯手解析影響2026年的重大稅務與投資議題。

其中，周威宇曾在台灣擔任投信公司總經理，並於舊金山灣區成立多元投資顧問公司12年，目前管理的資產規模達 5200萬美元。他提供個人財務分析、退休 規畫等服務，並協助投資人建立更完整的長期財務布局。

周威宇將在這次講座中分享「DST 1031 Exchange」。1031 Exchange是IRS提供給投資人的一個延稅項目，而DST（Delaware Statutory Trust）則是德拉瓦州法定的一種信託，就像是買共同基金概念。

「DST 1031 Exchange」近年來在高資產族群中備受歡迎且關注，主要原因就是許多人出售投資房後，可直接轉換並進行「延稅」與「資產配置」。

周威宇指出，DST主要適用於非自住房產的換屋延稅，投資人需符合「合格投資人」（accredited investor）資格，包括個人連續兩年收入至少20萬美元、家庭則為30萬美元以上，或是淨資產（不含自住房）達100萬美元等標準。

周威宇分析，DST的投資額通常以10萬美元為一個單位起跳。DST最大的吸引力，就是讓投資人完全擺脫房東責任，卻仍能透過專業團隊管理大型商業不動產，並獲取穩定的投資報酬率。

舉例來說，周威宇有位客戶2011年以18 .5萬美元購入投資房，近日出售達71.5萬美元，若直接出售，對高收入族群而言，除了聯邦長期資本利得稅外，還可能面臨加州州稅與折舊回補等負擔，稅率很有可能占1/3到1/2，相當可觀。但如果採用1031 Exchange，則可合法延遲課稅，將更多資本投入新的不動產標的。

周威宇分析，現在市場上的DST產品通常建議持有3至7年，依不同標的與市場條件而異，年投資報酬率則約4%至6%之間，部分旅館或較高風險類型的DST可能可以提供到7%以上投資報酬率，不過投資人仍應了解風險承受度後選擇適合自己的標的。

他指出，由於DST同時具備「延稅、省心與穩定現金流」三項優勢，加上DST資產在持有期間仍具增值潛力，因此愈來愈多人將其視為退休財務規畫與資產傳承的長期策略，有些投資人甚至還可搭配721 Exchange，做出更多的投資組合變化。詳情歡迎直接參與世界日報「2026稅務理財講座」，了解更多投資方向。