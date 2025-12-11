青青合唱團「我們的歌」公演 寒冬注溫暖

青青合唱團舉行公演。（記者龔玥╱攝影）

灣區 歷史最悠久、規模最大的華人 合唱團之一青青合唱團，12月6日於 Church of the Ascension 舉行第44屆年度公演，以「我們的歌」為題，帶領觀眾踏上一段跨越文化、語言與年代的音樂旅程，為灣區寒冬注入最溫暖的合唱之聲。

這場年度盛會不僅展示團員一年來的心血與成果，也象徵著合唱團邁向新一年的重要里程碑。場座無虛席，觀眾彷彿與樂聲一同屏息，靜靜感受音樂的流動。

今年的音樂會延續青青合唱團一貫的多元精神，曲目橫跨古典、民謠、宗教聖樂、音樂劇到現代華語創作。除了氣勢磅礡的大型合唱安排，也穿插多個小型節目與特色組合，讓觀眾在不同音色與情緒中穿梭，感受合唱的多樣魅力。團方表示，他們用整整一年時間，準備這場屬於社區、屬於每一位觀眾的音樂饗宴，誠摯邀請大家共享感動。

成立於1981年的青青合唱團，如今已有超過百名登記團員，成為灣區最具活力的社區大型合唱組織之一。團員背景橫跨大學生、工程師、教育工作者到退休族群，以中文為共同語言，展現多元文化交融的社區精神。

今年曲目多元。美國民歌《Bring Me Little Water, Silvy》溫暖動人，由美國傳奇音樂家Lead Belly傳唱至今；百老匯 經典組曲《Fiddler on the Roof Medley》張力十足，重現世代衝突與傳統的文化重量；宗教經文作品《O Vos Omnes》沉靜深刻；Z. Randall Stroope 作品《Winter》則將紀伯倫筆下的詩意冬季化為和聲中的沉澱與光亮。

中文作品部分同樣令人期待，包括優美典雅、意境深遠的《錦瑟》，都會風格明快的《雞尾酒》，旋律澎湃的《飛雲之下》，以及由團內重新改編、帶有青青印記的《青青的夢》，從青春氣息到深沉情感均有所涵蓋。

青青合唱團表示，四十四年來，他們始終以音樂作為橋樑，連結社區、凝聚情感，使合唱成為灣區華人文化生活的重要部分。公演現場座無虛席，觀眾在多語言、多文化的音樂編織中度過難忘午後。