我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

應對海平面上升 海濱修復計畫啟動 走進華埠聽民意

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃線為海濱區交通規畫的部分。(受訪者提供)
黃線為海濱區交通規畫的部分。(受訪者提供)

為應對未來數十年海平面上升、沿岸淹水與地震風險，舊金山交通局(SFMTA)4日召開線上記者會，宣布啟動「濱海大道交通連通計畫」(Embarcadero Connectivity Plan)，將針對米慎灣(Mission Bay)至漁人碼頭之間的東岸水岸區域，展開長期交通規畫，以確保未來市府防洪與抗災工程進行時，居民與遊客仍能安全通行、社區交通不中斷。交通局將在12月於華埠與南岸舉行民眾意見徵集會，邀請社區參與。

舊金山港口局(Port of SF)近年與美國陸軍工兵部隊合作，研擬「海濱防洪研究」(Waterfront Flood Study)草案，提出保護城市東岸的重要藍圖。此防護計畫涵蓋防洪牆、地勢加高、排水改善、以及抗震升級等大規模工程，將分階段執行，時間可能長達未來10至20年。

由於這些工程勢必影響濱海大道(Embarcadero)沿線的交通動線與通勤方式，交通局率先啟動前期交通研究，希望在施工前預備替代方案，包括行人、自行車、公車與車流路徑的調整，以減少對居民、商家與遊客的衝擊。

此次交通規畫範圍廣泛，涵蓋從Aquatic Park到Mission Creek的整段水岸，並延伸至北灘、華埠、金融區、SoMa與南灘等周邊社區。這些區域每日通勤量大、遊客眾多，也是市內最重要的海濱交通走廊之一。

交通局表示，這不只是交通計畫，更是預先為城市的氣候韌性工程做準備。未來沿岸工程越密集，越需要一套保持社區連通的交通策略。

此次工程的徵集工作將持續到2027年，首輪民意徵集，將於12月7日(周日)1時至2時30分

在Betty Ann Ong Recreation Center多功能室 #3(1199 Mason St.)舉辦。南岸區將於12月10日(周三)5時30分至7時，在South Beach Harbor Meeting Room(一樓，899 2nd St.)舉辦。

交通局強調，民眾的意見將直接影響下一階段的「設計替代方案」，包括是否增加慢行空間、改善公車動線、增設綠色交通連結等。

官方指出，防洪工程尚未定案，但可以確定的是，未來沿岸施工必定影響道路通行。此次規畫的目標是：找出施工期間最佳交通替代路線。 減少對居民與商家造成的移動不便。加強人行、自行車與公車的安全性。為未來打造更便利的海濱交通網。

計畫目前獲得加州交通廳(Caltrans)永續交通規畫補助，以及本地L提案與港口局資金支持。

民眾可參與公眾會議、填寫線上問卷，或前往交通局官網SFMTA.com/EmbarcaderoConnectivity追蹤最新進度。

12月兩次外展了解民意的會議信息。（受訪者供圖）
12月兩次外展了解民意的會議信息。（受訪者供圖）

華埠 舊金山 加州

上一則

死因找到 白化短吻鱷克勞德命喪肝癌

下一則

海外青年英語服務營 即日起開始報名

延伸閱讀

舊金山迎接節慶季 亮起聖誕燈海

舊金山迎接節慶季 亮起聖誕燈海
舊金山「黑五」消費額達2900萬 領先其他主要城市

舊金山「黑五」消費額達2900萬 領先其他主要城市
最新調查：疫情、關稅雙重衝擊 華埠小商家韌性仍在

最新調查：疫情、關稅雙重衝擊 華埠小商家韌性仍在
華埠百年僑團紛爭 聯成公所訴中華公所祕書案遭駁回

華埠百年僑團紛爭 聯成公所訴中華公所祕書案遭駁回
華埠大乘寺出家法會 加拿大華裔成首位剃度者

華埠大乘寺出家法會 加拿大華裔成首位剃度者

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...