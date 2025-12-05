死因找到 白化短吻鱷克勞德命喪肝癌

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
加州科學院網站追悼克勞德。 (calacademy.org)
加州科學院鎮館之寶白化短吻鱷克勞德（Claude）的死因已經找到，但即使事先知情，科學家仍然束手無策。

舊金山紀事報報導，本周舊金山灣區居民沉浸在白化鱷魚克勞德去世的悲傷之中，與此同時，加州科學院收到了克勞德的驗屍結果。這隻30歲的爬蟲類動物是死於肝癌（liver cancer）。

斯坦哈特水族館（Steinhart Aquarium）高階主管謝帕德（Bart Shepherd）表示，克勞德在過去一個月裡出現了一些疾病症狀，包括食慾不振，並且由於疑似感染而服用抗生素。牠原計畫本周被送往戴維斯加大獸醫學院進行檢查，但卻在2日清晨被發現已經死亡。

屍檢結果顯示，克勞德的肝臟裡長了一個巨大的腫瘤。「至少這下有了確切的答案，我們知道我們已經盡力了，任誰也無能為力挽回牠。」謝帕德說。

雖然30歲對鱷魚來說只算是中年，但謝帕德表示，關於白化鱷魚（albino alligator）的壽命數據很少，而克勞德是目前已知最長壽的白化鱷魚。今年早些時候，克勞德接受了一次體檢——他每五年都要接受一次體檢——血液檢查和X光檢查結果都顯示正常。

謝帕德說，克勞德1日那天似乎情況有所好轉，當晚他還去看了這隻鱷魚。「牠睜開眼睛看了我一眼，然後游到水池的另一邊。好像在說『怎麼又是你？』 」2日下午克勞德死亡的消息傳開後，灣區居民紛紛表達哀悼，隱忍著心中的悲痛。

眾議院前議長佩洛西在X網站上寫道：「克勞德是一個冷血的標誌性人物…牠讓數百萬人感受到了科學的奇妙。沒有牠，我們的城市將不再一樣！」

灣區居民科恩（Rolando Cohen）表示，他住在多倫多的母親20年前第一次見到克勞德，後來每次來舊金山探望他時，都會堅持要去看這隻白化鱷魚。現已失憶的母親仍然記得克勞德，她的浴室裡還放著一個印有克勞德照片的咖啡杯。

灣區 舊金山 加州

上一則

唱紅「葡萄成熟時」引退 陳蘭麗從歌手轉牧師續發光

下一則

全球最佳1000家餐廳 海茲堡市三星Single Thread登冠

