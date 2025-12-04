「動物方城市2」熱映 贈品引發交換潮 多家影院免費租借字幕設備

AMC影院推出限量贈品活動，感恩節當天發放鑰匙圈。（AMC影院官方IG）

迪士尼 深受觀眾喜愛的動畫續作「動物方城市2」（Zootopia 2）登場，再度把觀眾帶回那座物種繁多、節奏快速、充滿驚喜的動物大都會。睽違多年，兔子警官朱迪（Judy Hopps）與搭檔尼克（Nick Wilde）重新聯手辦案，這次面臨的危機比以往更巨大，也更貼近現代都市議題。灣區 各大戲院在感恩節 檔期前後迎來明顯人潮。

上映「動物方城市2」的影院AMC。（記者龔玥／攝影）

電影延續首集亮眼的世界構築，同時加入更多細緻場景，包括全新的地下地鐵區、豪華天際線社區，以及首次曝光的海洋動物聚落。影片節奏緊湊，幽默感依舊犀利，還融入更多族群合作的社會現象。

AMC影院在感恩節配合「動物⽅城市2」上映推出限量贈品活動，凡購買感恩節3D場次電影票的觀眾即可隨機獲得一款限定角色鑰匙圈，共六款角色，包括警官朱迪、尼克狐狸、豹警官、樹懶閃電，以及蓋瑞蛇與海狸梅普迪。

活動推出後相當受歡迎，隨著部分影城的周邊陸續發完，拿到贈品的影迷開始線上下與社群平台上互相交換。許多灣區的影迷因為想湊齊整套鑰匙圈，不但多次進影院觀看電影，也在社媒上發布「求換」訊息，希望能將重複的角色換成自己尚未收集到的款式，形成一股小規模收藏熱潮。

灣區有影院提供免費字幕設備租借服務，可以實時看字幕。（受訪者提供）

同時，灣區多家AMC影院也貼心提供免費字幕設備租借服務，讓需要字幕的觀眾能更輕鬆跟上電影節奏。觀眾只需在入場前向櫃台借用裝置，將設備固定在飲料杯架上，並連結到所在影廳頻道，即可在觀影時同步看到英文字幕，對英語學習者或帶小孩觀影的家庭尤其便利。一名住在南灣的留學生笑說：「以前完全不知道有這個機器，這次特別借來試試，確實更容易理解電影情節，就是有時候要看畫面、有時候要瞄字幕，眼睛稍微有點忙。」

「動物方城市2」以更大的格局、更複雜的案件以及更飽滿的情感回歸，兼具娛樂、動作與幽默，再度展現迪士尼打造全民動畫的實力。裘蒂與尼克的魅力再度席捲動畫迷，成為今年最受期待的家庭電影之一。