耗資2000萬 山景城野生動物棲息地工程 月底完工

聖荷西訊
耗資2000萬元的山景城野生動物棲息地恢復工程即將完工。(取材自Google Maps)
在舊金山灣沿岸的山景城，一項大型新開發案正在興建中。但並非科技公司總部或公寓項目，而是為了鳥類、魚類和徒步旅行者。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，工人正在為一項歷時三年的工程做最後的收尾工作，旨在將435畝的舊工業鹽池恢復為天然濕地和潮汐沼澤，並建造新的海濱公共徒步步道。

這項耗資2000萬元的計畫於12月底完工，明年初開放。他們正逐步將環繞南灣、半島和東灣的1萬5100畝舊鹽池恢復為鴨子、濱鳥、魚類，甚至豹紋鯊、蝠魟和港海豹的棲息地。

2003年，總部位於明尼阿波利斯的農業綜合企業嘉吉鹽業公司（Cargill Salt）以1億元將這片土地出售給了州政府和聯邦政府，作為西海岸規模最大的濕地修復計畫的一部分。自那時起，該計畫的目標就是恢復海灣的自然狀態。在1850年至1970年代期間，海灣約85%的濕地被填埋或開發，導致其自然狀態喪失殆盡，直到現代環境法的出台才遏止了這一趨勢。

「沼澤可以淨化水質，」負責監督山景城修復工作的南灣鹽池修復計畫執行計畫經理哈爾辛（Dave Halsing）說， 「它們吸收波浪能量，減少洪水和海平面上升。它們提供更豐富、更富饒的野生動物棲息地。這就是這裡應有的樣子。我們正在盡最大努力讓一切恢復原貌。」

位於山景城附近、靠近海岸線露天劇場（Shoreline Amphitheater）、距離Google總部以北約一哩的這片區域被稱為A2W池塘。

近一個世紀以來，它基本上就像一個巨大的浴缸–一片面積相當於329個足球場的開闊水域–用堤防與海灣隔開。嘉吉公司的工人緩慢地將海灣的水引入這裡，然後蒸發，製成用於道路除冰、工業用途和人類食用的鹽。

嘉吉公司出售的南灣1萬5100畝鹽池中，目前約有三分之一已被加州海岸保護協會、加州漁業和野生動物部、聯邦魚類和野生動物管理局、野鴨保護協會以及其他組織和機構改造成潮汐沼澤。

山景城計畫需要在3年內運來18萬立方碼的泥土，足以裝滿1.8萬輛自卸卡車。這些泥土大部分來自桑尼維爾、史丹福大學和其他地區的建築工地。

工人們還在池塘東側建造兩座新的100呎長的橋梁，這是新建的1.2哩公共步道的一部分，將於明年初向徒步和騎行者開放。

