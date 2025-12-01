矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯或尋求川普赦免

我的頻道

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

聖荷西訊
荷姆斯被指或正在尋求川普總統赦免。(美聯社)
Theranos創始人荷姆斯目前身陷德州監獄，但毫無悔意，她可能正在尋求川普總統的赦免。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，這位被定罪的詐騙犯在社交媒體平台X上的帳戶，近幾個月來反覆聲稱自己無罪，並持續發布與川普及其「讓美國再次偉大」（MAGA）運動相符的評論和內容。

荷姆斯於2022年因透過其現已倒閉的巴洛阿圖血液檢測新創公司Theranos詐騙投資者數億美元，被判四項重罪欺詐罪名成立。今年早些時候，她的上訴被駁回，提前獲釋的可能途徑也隨之斷絕。她剩下的選擇包括最高法院的複審聽證會（專家認為可能性不大）或總統赦免。

灣區公關和危機控制顧問辛格（Sam Singer）在仔細查看了荷姆斯在X帳戶上的帖子後得出結論，她尋求的是後者。

「荷姆斯公開尋求川普總統的赦免，希望透過奉承和網路討好來獲得赦免，」他說。

聯邦監獄管理局表示，荷姆斯被關押在休士頓郊外的一所低安全等級監獄，她被禁止上網或社群媒體。她的X帳號上的貼文描述為「大部分是我寫的，由其他人發布」。

信使報記者向荷姆斯提供的聯絡信箱發送了問題，但沒有收到回覆。一位白宮官員拒絕就「可能存在、也可能不存在的赦免請求」發表評論。司法部也沒有回應關於荷姆斯是否透過其赦免律師辦公室尋求赦免的問題。

荷姆斯帳號上的一則貼文引用了一篇包含川普內容的反墮胎帖子，指責聯邦政府檢察官在她幾個月前告訴他們自己懷孕後，建議她墮胎。她在帖子中寫道：「但我知道這是上帝的安排」。她的兒子威廉於2021年7月出生。

司法部沒有回應關於荷姆斯對檢察官指控的質疑。

另一篇貼文提到了聯邦衛生與公眾服務部長小甘迺迪的口號「讓美國再次健康」。「自2004年以來，我一直致力於讓美國再次健康，」貼文寫道。 「我不知道『讓美國再次健康』運動是否接納我，但我支持他們的事業，讓美國人更健康。」

一篇貼文似乎支持川普政府備受爭議的打擊疑似毒品船隻行動，另一篇貼文則讚揚川普，並暗示民主黨人「優先考慮外國公民而非本國公民」。

辛格表示，他對這些帖子感到「震驚不已」，並對帖子內容如此關注川普的利好話題感到驚訝。

康考迪亞大學（Concordia University）研究美國總統的政治學教授多茲（Graham Dodds）指出，川普赦免了「許多白領罪犯，許多詐騙犯」。

司法部名單顯示，川普在第二任期內迄今為止赦免的69人中，有19人被判犯有詐欺罪。本屆總統也赦免了多名被控或被指控犯有與試圖顛覆2020年大選相關的罪行或行為的盟友，其中包括前川普律師鮑威爾（Sidney Powell）。

多茲表示，雖然與總統的政治立場一致程度並非以往總統選擇赦免對象的主要考量因素，但「對川普而言，情況截然不同」。 「他樂於赦免那些政治立場與自己相近的人。」

多茲說，總統選擇赦免對象背後的考量之一是「不損害受害者的利益」。 「但川普的舉動難以預測。」

荷姆斯被判處11年以上監禁，但由於表現良好並參加了獄中改造項目，她的刑期已被縮短。據聯邦監獄當局稱，她目前預計將於2031年12月30日獲釋。

荷姆斯的X帳號在8月突然恢復更新，並引用了金恩博士關於正義的名言。

司法部的一份名單顯示,川普在第二任期內迄今為止赦免的69人中,有19人被判犯有詐欺罪。(美聯社)

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
警車示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

聖荷西Valley Fair購物中心發生槍擊案 兩人受傷

2025-11-28 21:28
川普政府持續在全國範圍內解雇移民法官，其中以舊金山移民法院受到的衝擊最嚴重。（美聯社）

遭川普解雇 金山移民法官法庭落淚：一句解釋、謝謝都得不到

2025-11-26 01:00

