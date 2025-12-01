華裔副警長熊士諒 重返聖馬刁縣警局

我的頻道

編譯組／綜合報導
聖馬刁縣新任警長召回柯博斯任期內辭職的副警長熊士諒。（本報檔案照）
聖荷西信使報（Mercury News）報導，新任聖馬刁縣警長賓德（Ken Binder）宣布，熊士諒（Chris Hsiung）將成為其行政團隊的首位成員，擔任副警長（undersheriff）一職。此前熊因與柯博斯警長（Sheriff Christina Corpus）的領導風格存在分歧而辭職，此次回歸將重掌副警長職位。

熊士諒回歸正值賓德接掌該機構之際。該機構仍在從分裂時期中恢復，上月縣議會罷免了柯博斯。柯博斯否認相關指控，並就其免職提起上訴。

去年8月免職聽證會上，數十名證人出庭指證，其中包括熊士諒。聽證官、退休法官艾莫森（James Emerson）據此建議解除其職務。

聖馬刁縣警長辦公室聲明：「熊士諒在重大轉型期後於關鍵時刻重返警長辦公室。」 其任命為臨時性質，預計任期約八個月，重點聚焦「組織修復、領導力培養及運營優化」。

新聞稿稱，熊的任命屬臨時安排，因其將暫停擔任「The Curve」執行董事職務，該全國性非營利機構由他與勵志演講家Simon Sinek共同創立，專注警務議題。作為創始董事會成員，他將在結束副警長任期後重返該機構履職。

華裔的熊士諒擁有30年執法經驗。在山景城警察局任職28年，2023年2月退休後加入縣警長辦公室，並於2024年6月辭職。

賓德表示，熊士諒的回歸將為機構帶來穩定性、豐富經驗及熟悉度。熊士諒表示希望協助賓德穩定機構運作。

