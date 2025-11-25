感恩節助弱勢 北加福智捐3000份素火雞餐

北加福智動員破百人次志工完成贈餐，破3000份素火雞餐盒，寒冬中為需要的家庭送暖。（記者孫愛薇╱攝影）

感恩節 將近，北加 福智基金會捐贈弱勢家庭與收容所破300份素火雞餐盒，寒冬中為需要的家庭送暖，同時推廣健康素食，取代感恩節大量宰殺火雞傳統，北加福智動員破百人次志工完成贈餐，一開始雖有擔憂主流民眾對於素火雞的接受度，但志工們看到收到餐盒的孩童與家庭快樂的笑容，對素火雞推廣更具信心。

北加福智基金會公益部主任李怡臻(Brenda Lee)表示，北加福智基金會多年來支持附近學區學校的食物補給，鄰近小學有近半低收入 戶家庭，以捐贈從返校文具到食物，持續幫助鄰近區域學童。

志工協助發放素火雞餐盒，獲得受贈者一聲聲感謝。（受訪者提供）

今年感恩節突遇政府關閉特殊情況，許多相關福利暫停發放，學校老師及弱勢群體支援組織皆向北加福智擔憂地提到，倉儲內的食物近空，沒辦法讓弱勢家庭領取食物。北加福智內部討論後，期望在其他非營利組織發放食物時，增加一份感恩節餐點。

想在灣區找到好吃的素火雞不易，同樣推廣蔬食餐飲的「歡喜心集」以餐飲專業尋找美味素火雞，經過不斷多方嘗試與找尋，直至靠近感恩節時，才終於找到合適原料進行製作。

李怡臻說到，「北美一年感恩節所食用的火雞，可以圍繞地球一周多」，驚人的宰殺數量令志工們不忍，但不確定民眾對於素火雞的接受度，決定將素火雞做成一份一份的感恩節餐盒，發給需要的弱勢群體。

第一批300份素火雞餐盒從19日開始發送，從鄰近小學開始做贈送，志工們忐忑的心在看到孩子們領取便當的笑容化為喜悅，一聲聲感謝紛紛而至，民眾對於素火雞餐盒接受度超乎預期。