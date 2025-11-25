我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

市中心「星期四之夜」免費街區派對2026回歸 億萬富豪加碼資助

編譯組／綜合報導
舊金山億萬富豪加碼資助市中心派對「市中心星期四之夜」。（本報檔案照）
舊金山億萬富豪加碼資助市中心派對「市中心星期四之夜」。（本報檔案照）

據「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，眾所周知，億萬富豪們熱中於舉辦奢華的私人派對。但鮮少有人提及的是，那1%的精英階層也會為普通人舉辦派對。

據主辦方非營利組織「Civic Joy Fund」與營利性製作公司「Into the Streets」透露，連續兩年大獲成功的「市中心星期四之夜」（Downtown First Thursdays）活動將於2026年回歸。這項每月舉辦的免費街區派對曾吸引數十萬人前來觀看Toro Y Moi等藝人演出，為當地商家帶來可觀收益。主辦方稱，該活動累計吸引逾30萬人次參與，創造約2790萬美元經濟效益。

該月度派對由「舊金山市中心發展公司」（San Francisco Downtown Development Corporation）資助，其支持者包括加密貨幣億萬富翁拉森（Chris Larsen）、Gap公司繼承人費舍爾夫婦（Bob and Randi Fisher），以及Salesforce的慈善機構。拉森與費舍爾家族已承諾為明年活動提供至少200萬美元資助，是2025年資金的兩倍。

自1月1日起，慶典活動將重返Market街與Howard街之間的Second街，每月首個周四晚5時至10時舉行。拉森表示：「當數千人重返城市核心區，讓藝術家和企業家成為焦點時，這不僅是舉辦派對，更是啟動經濟引擎。」

2026年活動季將引入全新合作項目：溫和親民的新年慶典將呈現Jazz Mafia樂隊演出及Black Joy Parade，同時延續與Another Planet娛樂公司、Carnaval SF及Peaches Christ等合作夥伴的協作。

舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）、Yerba Buena Center for the Arts藝術中心及非洲僑民博物館（Museum of the African Diaspora）將提供免費參觀時段，作為每月慶典活動的一部分。

舊金山 加密貨幣

上一則

「沒帶蛋糕不准入場」金山蛋糕野餐一票難求 成烘培世界超級盃

下一則

聖荷西聯合學區 擬為員工蓋288套公寓

延伸閱讀

金山芝士漢堡、汽水與薯條套餐 比全美平均價格低3元

金山芝士漢堡、汽水與薯條套餐 比全美平均價格低3元
「暗送」車牌數據給聯邦？ 屋崙警局再挨告侵犯民眾隱私權

「暗送」車牌數據給聯邦？ 屋崙警局再挨告侵犯民眾隱私權
垃圾費、保費將上調 小商家叫苦：恐縮減人手 甚至關門

垃圾費、保費將上調 小商家叫苦：恐縮減人手 甚至關門
舊金山最大購物中心轉手 新業主疑發律師函驅逐租戶

舊金山最大購物中心轉手 新業主疑發律師函驅逐租戶
史詩級發現…灣區溪流上游70年來首見鮭魚 環團：30年的努力

史詩級發現…灣區溪流上游70年來首見鮭魚 環團：30年的努力

熱門新聞

華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
南聖荷西知名社區「Country View Custom Estates 」，因可否設置社區大門爭議，與聖荷西市府的衝突持續升高。（谷歌地圖）

申請3度遭拒 豪宅社區告聖荷西市府 索償1.6億

2025-11-19 01:19
台灣將可在線上填寫入國登記表，申請過程全免費，但有不肖業者假冒線上登記表網站，至居民受騙報案。（記者羅士達／攝影）

入境台灣十月起線上填登記表 灣區居民遭假網站詐騙

2025-11-17 20:12
舊金山灣區貧困情況出現震驚惡化，在不到一年時間內，多達24.5萬名灣區居民跌入貧窮線以下，相當於灣區每十人中，就有近三人難以負擔基本生活開銷。(示意圖，Copilot AI生成)

舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下

2025-11-20 15:45
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

2025-11-21 01:19

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…