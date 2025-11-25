市中心「星期四之夜」免費街區派對2026回歸 億萬富豪加碼資助

舊金山億萬富豪加碼資助市中心派對「市中心星期四之夜」。（本報檔案照）

據「舊金山 標準」（San Francisco Standard）報導，眾所周知，億萬富豪們熱中於舉辦奢華的私人派對。但鮮少有人提及的是，那1%的精英階層也會為普通人舉辦派對。

據主辦方非營利組織「Civic Joy Fund」與營利性製作公司「Into the Streets」透露，連續兩年大獲成功的「市中心星期四之夜」（Downtown First Thursdays）活動將於2026年回歸。這項每月舉辦的免費街區派對曾吸引數十萬人前來觀看Toro Y Moi等藝人演出，為當地商家帶來可觀收益。主辦方稱，該活動累計吸引逾30萬人次參與，創造約2790萬美元經濟效益。

該月度派對由「舊金山市中心發展公司」（San Francisco Downtown Development Corporation）資助，其支持者包括加密貨幣 億萬富翁拉森（Chris Larsen）、Gap公司繼承人費舍爾夫婦（Bob and Randi Fisher），以及Salesforce的慈善機構。拉森與費舍爾家族已承諾為明年活動提供至少200萬美元資助，是2025年資金的兩倍。

自1月1日起，慶典活動將重返Market街與Howard街之間的Second街，每月首個周四晚5時至10時舉行。拉森表示：「當數千人重返城市核心區，讓藝術家和企業家成為焦點時，這不僅是舉辦派對，更是啟動經濟引擎。」

2026年活動季將引入全新合作項目：溫和親民的新年慶典將呈現Jazz Mafia樂隊演出及Black Joy Parade，同時延續與Another Planet娛樂公司、Carnaval SF及Peaches Christ等合作夥伴的協作。

舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）、Yerba Buena Center for the Arts藝術中心及非洲僑民博物館（Museum of the African Diaspora）將提供免費參觀時段，作為每月慶典活動的一部分。