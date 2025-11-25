我的頻道

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

「沒帶蛋糕不准入場」金山蛋糕野餐一票難求 成烘培世界超級盃

編譯林思牧／綜合報導
「蛋糕野餐」Cake Picnic標榜「沒帶蛋糕不准入場」。(cakepicnictour.com)
舊金山「蛋糕野餐」Cake Picnic活動，不到兩年的期間從一個免費活動發展成「烘培世界超級盃」，有些粉絲擔心這種現象可能扼殺了原有的美意。

舊金山紀事報報導，10月的一個典型的舊金山霧天轉成陽光燦爛的下午，超過2000人湧向金銀島（Treasure Island）痛快享用蛋糕。他們早早抵達，排隊，蜿蜒環繞著全景海濱公園，隊伍裡的人抱著他們耗費數日精心製作的漂亮蛋糕。

一位烘焙師甚至在當天日出前從西雅圖飛來，帶來了一個裝在冰桶裡的檸檬凝乳奶油芝士巧克力甘納許蛋糕（ ganache cake）。這裡還有多層蛋糕、鮮花點綴的蛋糕、千層蛋糕、邦特蛋糕、鹹味蛋糕，還有造型酷似各個舊金山地標的蛋糕。

成群的蛋糕愛好者看得目瞪口呆，紛紛拿出手機，欣賞著擺放在500多呎長蜿蜒餐桌上的2068個精緻甜點，所有這一切都俯瞰著波光粼粼的舊金山灣。活動組織者桑加（Elisa Sunga）對群眾說：「我真的沒想到它會發展成像現在這樣的火爆。」

蛋糕野餐會最初只是一個輕鬆有趣的免費活動，讓烘焙師和蛋糕愛好者齊聚一處，在戶外欣賞和享用蛋糕。但不到兩年時間裡，它就從舊金山傳染成風靡全球的一種網路瘋狂現象，同時也變成一項有組織的壯舉——需要買門票、有大量志工籌辦以及精心維護的社群媒體形象。

成千上萬的人，其中許多人是被TikTok和Instagram上令人驚豔的蛋糕野餐會照片所吸引，爭相參加在加州、明尼蘇達州、紐約和倫敦舉辦的門票售罄活動。從Cotton到Betty Crocker等知名烘培產品招牌都已簽約成為企業贊助商。

對於任何在食品業經歷過網路暴紅的人來說，這種矛盾都似曾相識：從一間家庭小餐館在獲得網紅好評後生意應接不暇，卻又因社交媒體炒作帶來的不切實際的期望而讓店主苦不堪言。Cake Picnic 能否在滿足不斷增長的粉絲群需求的同時，依然保持「對蛋糕的熱愛」這個真摯初心呢？

