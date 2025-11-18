免疫醫學突破 史丹福大學破解狼瘡起因

史丹佛大學醫學教授羅賓遜博士領銜報告，破解狼瘡的可能起因。(取自med.stanford.edu）

史丹福大學 的研究人員解開了一個長期困擾醫學界的謎團：為什麼只有一部分的人會罹患自體免疫疾病「紅斑性狼瘡」。

SFGATE報導，12日發表在生物醫學期刊科學轉化醫學（Science Translational Medicine）上的新研究報告中，首次揭示了全球最常見的病毒之一如何導致系統性紅斑狼瘡（systemic lupus erythematosus），該疾病影響著超過 20 萬的美國人。

當免疫系統攻擊健康細胞時，就會發生狼瘡，導致疲勞、臉部皮疹、脫髮和器官損傷等多種症狀。狼瘡的病情輕重不一，從輕微到危及生命都有可能，目前尚無法治癒。

多年來研究人員已經知道，一種極為常見的病毒–愛普斯汀-巴爾病毒（EBV，Epstein-Barr virus）–似乎與狼瘡有關。這種病毒主要透過唾液等體液傳播。大約95%的成年人都感染過EBV，而EBV也是單核細胞增多症最常見的原因之一。一旦感染EBV，它就會潛伏在體內，但在初次感染後很少會引起問題。

史丹佛大學醫學教授、免疫學和風濕病學系主任、該研究的主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）表示，幾十年來，研究人員一直無法理解為什麼只有一小部分EBV感染者會發展成狼瘡。

為了弄清楚為什麼只有部分EBV感染者會患上狼瘡，羅賓遜和他的團隊以及來自多個機構的研究人員–包括麻省大學醫學院、辛辛那提美國退伍軍人事務部 和俄克拉荷馬大學健康科學中心–將研究重點放在EBV對一種名為B細胞的免疫細胞的影響上。

B細胞是白血球，其功能是辨識抗原。抗原是外來病原體（例如病毒或細菌）入侵時發出的信號。一旦B細胞辨識出抗原，它們就會釋放抗體來對抗入侵者。

B細胞也可以像「廣告看板」一樣，向其他免疫系統細胞展示目標抗原，從而幫助免疫系統辨識敵人。

雖然有些B細胞會發生自身反應，攻擊我們自身的健康組織，但這些自體反應性細胞通常保持惰性。

「我的實驗室開發了一種測序技術，使我們能夠精確定位這些B細胞，從而對其進行表徵，」羅賓遜解釋說， 「令我們驚訝的是，我們發現EB病毒會感染導致自體免疫疾病和狼瘡的B細胞。 」

研究團隊發現，狼瘡患者每400個B細胞就有一個感染了EB病毒，而健康人群的感染率則為每1萬個B細胞中一個。雖然這種病毒通常處於休眠狀態，但它可以促使自身反應性B細胞產生一種名為EBNA2的病毒蛋白，從而激活免疫系統，使其開始攻擊健康組織。

被活化的免疫系統會派出B細胞和T細胞來對抗假想的感染，進而引發炎症，損害皮膚、關節 、腎臟和其他器官。「它不僅會感染自體反應性B細胞，還會將它們重新編程為活化的B細胞，進而驅動整個自體免疫反應，」羅賓遜解釋說。