聖嬰現象會多雨、反聖嬰就乾燥？氣象學家：未必如此

編譯林思牧／綜合報導
許多人認為聖嬰現象代表天氣必然潮濕，反聖嬰就會乾燥，但專家解釋未必如此。圖為行人因艷陽撐傘。(路透)
許多人認為聖嬰現象代表天氣必然潮濕，反聖嬰就會乾燥，但專家解釋未必如此。圖為行人因艷陽撐傘。(路透)

加州人對於聖嬰現象（El Niño）就是濕、反聖嬰現象（La Niña）就是乾的觀念，已被近幾年的實際狀況打破。

舊金山紀事報報導，隨著冬季臨近，反聖嬰現象依然持續。國家海洋暨大氣總署（NOAA）最近發布的數據顯示，太平洋中東部赤道海域的海面溫度持續低於平均水平，大多數模式預測這種模式將持續整個冬季，盡管預期強度將會減弱。

然而，許多加州人仍然沿用一條古老的經驗法則：聖嬰現象意味著多雨，反聖嬰現象意味著乾燥。這種觀念根深柢固，簡單明瞭，而且也是基於科學事實。但正如近幾個冬季所表明的那樣，這種觀念並不完整，有時甚至會誤導人。

「聖嬰現象在1980年代初進入公眾視野時，正值有史以來最潮濕的冬季之一」，灣區資深氣象學家納爾（Jan Null）說，「然後我們經歷了1997到1998年，又一次強烈的聖嬰現象，又一個洪澇季。因此，這種觀念根深柢固。一旦它進入公眾的意識，就很難改變。」

反聖嬰和聖嬰是厄爾尼諾-南方濤動ENSO（El Niño-Southern Oscillation）的兩個階段，ENSO是影響大氣季節性變化的氣候現象。它們會影響風暴發生的機率，但並不能決定哪些風暴會登陸加州。

「在討論季節性預測時，它們仍然是最重要的因素」，NOAA氣候預報中心的勒厄勒克斯（Michelle L'Heureux）說，「但反聖嬰和聖嬰只是改變了機率。這就像有人告訴你降雨機率為30%，但這並不能保證一定會下雨。」

將近一個世紀以來，ENSO一直被預報員視為地球的節拍器，這種緩慢的節奏曾讓他們感覺能夠掌控全球天氣模式。當赤道太平洋海域變暖時，聖嬰現像出現；當海域變冷時，反聖嬰現象則出現。

ENSO對加州的季節性影響確實存在，但相對較弱，這意味著人們實際經歷的天氣往往受到移動速度更快的氣候模式的影響，這些模式既可以增強ENSO的影響，也可以完全抵消ENSO的影響。

在1970、80和90年代，太平洋急流的走向常常使得聖嬰和反聖嬰現像在加州冬季降雨模式中清晰可見。但近幾十年來，這種訊號已被持續兩到六周的次季節因素所模糊。這些因素包括大氣河和馬登-朱利安濤動MJO（Madden-Julian Oscillation），後者是一股沿著赤道向東移動的熱帶雷暴脈衝。

2022-23年的冬季就是一個典型的例子。那一年是罕見的「三重反聖嬰」現象的最後一年，太平洋海水連續三個冬季偏冷，通常情況下，加州會迎來一個乾燥的冬季。然而，從12月下旬到1月，11條大氣河襲擊了加州，在短短幾周內就帶來了相當於整個冬季的雨雪量。

