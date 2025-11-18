以加州城市為名影集再+1 法律劇「庫比蒂諾」明秋播出

一齣籌備中的美劇將以蘋果總部所在地庫比蒂諾為名。（取自谷歌地圖）

繼舊金山、比佛利山 和聖塔芭芭拉之後，灣區庫比蒂諾（Cupertino）也將成為加州 少數幾個以其名作為電視劇劇名的城市。

聖荷西焦點報報導，電視劇「庫比蒂諾」即將於2026年秋季首播，該劇被描述為一齣發生在矽谷核心的「大衛對決歌利亞」（David vs. Goliath）法律劇，講述一名律師在被其前科技新創雇主騙走股票期權後，拒絕接受命運認輸的故事。

這齣美劇將由演員麥克寇特（Mike Colter）領銜主演。麥克寇特較為人所知的是曾主演Netflix電視劇「路克凱奇」（Luke Cage），以及2019年到2024年在哥倫比亞廣播公司（CBS）和派拉蒙串流服務（Paramount+ streaming service）平台上播出的「惡靈偵探」（Evil）。

「庫比蒂諾」一劇由製作「惡靈偵探」的金恩夫婦（Robert and Michelle King）製作，他們創作過的劇集還包括「傲骨賢妻」（The Good Wife）、「傲骨之戰」（The Good Fight）和「奇思妙探」（Elsbeth）。

庫比蒂諾市長趙良方對焦點報說：「得知『庫比蒂諾』將是一部法律戲劇，我非常高興。這部劇的風格應該會類似『傲骨賢妻』，而『傲骨賢妻』正好就是我最喜愛的電視劇之一。」

焦點報表示，目前還不清楚這部上個月剛獲得哥倫比亞廣播公司批准的電視劇是否會實際在庫比蒂諾拍攝。

庫比蒂諾市府發言人洛克托（Samantha LoCurto）表示，劇組已與市府展開初步接洽，但她拒絕透露更多細節。焦點報稱，這部計畫播出13集的電視劇，或許會成為推動庫市制定影視拍攝許可政策的背後力量。

本月初，庫比蒂諾代理市府經理卡普爾（Tina Kapoor）表示，庫比蒂諾過去一年來收到十多份關於影視製作的詢問。一份庫市政府員工備忘錄顯示，這些詢問來自包括山葉汽車公司（Yamaha Motor Corporation）、El Camino醫療集團、義大利 電視台La7和哥倫比亞廣播公司等機構。

卡普爾說：「過去一年，我們的公關團隊收到十多份拍攝詢問，目前我們只能進行暫時性處理。有鑑於此，我們希望能通過法令，以回收一些人力成本，並確保本市得到充分的保護。」