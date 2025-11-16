聖荷西動物園 超萌紅熊貓亮相

我的頻道

記者龔玥/聖荷西報導
聖荷西動物園迎來新萌物紅熊貓。（聖荷西市府提供）
聖荷西動物園迎來新萌物紅熊貓。（聖荷西市府提供）

聖荷西Happy Hollow Park & Zoo 本周迎來一位備受期待的新成員—一歲的雄性紅熊貓Twix。這隻來自博依西動物園的小傢伙是美國動物園暨水族館協會（AZA）「紅熊貓物種存續計畫」的一環，牠的到來不僅象徵著保育工作的持續，更為園區增添亮點。

聖荷西市經理馬奎爾（Jennifer Maguire ）表示，Twix的加入讓Happy Hollow更生動活潑，「Twix的獨特魅力一定會讓他成為遊客的新寵。」

市長馬漢 也說，紅熊貓天生敏捷聰明，是「天然的新創家」，非常適合落腳科技城市聖荷西，「我們期待Twix的故事能讓更多孩子與家庭關注瀕危動物保育。」

Twix已入住園區內專為紅熊貓打造的棲地，目前處於適應期。他可能偶爾選擇待在室內避暑休息，若遊客在主棲地未發現蹤影，也可到轉角處夜間屋視窗一探他的可愛模樣。

Twix 2024年出生於愛達荷瀑布動物園，隨後在博依西動物園生活數月。物種存續計畫團隊經過基因與族群分析後，最終決定Happy Hollow是他最適合的家。

園區經理 Amber Rindy表示，Happy Hollow以身為AZA認證動物園為榮，將持續投入紅熊貓與其他瀕危動物的保育。

紅熊貓天性獨居，因此目前Twix是棲地唯一住民。園方也不排除未來根據物種存續計畫的建議，安排合適的「伴侶」。民眾可於園區開放日到「Zoo in the Hollow」參觀 Twix。11月僅周六、日開放，時間為上午10時至下午4時。

紅熊貓「Twix」。（聖荷西市府提供）
紅熊貓「Twix」。（聖荷西市府提供）

